Путин назвал убитого в Берлине гражданина Грузии кровавым боевиком

Президент России не видит кризиса в российско-германских отношениях в связи с высылкой дипломатов, хотя, конечно, ничего хорошего в этом нет. Но с первопричиной этой истории - убийством гражданина Грузии Зелимхана Зангошвили в Берлине - нужно разобраться, и Москва готова помочь германским коллегам. Этот человек участвовал в терактах в столичном метро, заявил Владимир Путин.

"На основе только предварительных соображений некорректна высылка дипломатов, которые не имеют к этому никакого отношения", - сказал на пресс-конференции в Париже российский лидер. "Существует неписаная практика, неписаные законы в таких случаях. Вы выслали наших дипломатов, мы высылаем ваших... Ничего хорошего в этом нет, но я не думаю, что здесь должен возникнуть какой-то кризис", - убежден он.

"Это не просто грузин, это человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе... Этот человек находился у нас в розыске, - отметил президент РФ. - Это боевик, причем очень жесткий, кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро".

"Это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно", - сказал Путин про убийство Зангошвили.