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11.12.2019 16:17
Рубрика: Происшествия

Прокурор просит отправить экс-замглавы Росгеологии на 3,5 года в колонию

Текст: Иван Петров
Государственное обвинение просит 235-й Гарнизонный военный суд приговорить к 3,5 года колонии бывшего первого заместителя руководителя Росгеологии Руслана Горринга. Об этом стало известно в среду на очередном заседании суда по делу об обвинении экс-чиновника в особо крупном мошенничестве. Дело рассматривается в особом порядке, так как подсудимый признал вину и пошел на сотрудничество со следствием. Это означает, что не исследуются доказательства совершения вины, при этом суд не может назначить обвиняемому максимально предусмотренное вменяемой статьей УК наказание.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

"Прошу назначить подсудимому наказание в виде трех лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и со штрафом в размере 400 тысяч рублей", - сказал сегодня в суде представитель прокуратуры.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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Гособвинитель также попросил суд зачесть в качестве смягчающего обстоятельства частичное возмещение ущерба потерпевшим.

Ранее в Следственном комитете рассказывали, что Руслан Ганижев, который, скрываясь от следствия, изменил фамилию на Горринга, был доверенным лицом председателя Ленинского райсовета (в Подмосковье) депутатов Александра Газейкина.

Ганижев-Горринг получил от предпринимателя, имя которого в СКР не называют, больше 19 миллионов рублей за "беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории района".

Вменяемое преступление относится к 2009-2010 годам, когда он еще не работал в геологическом холдинге России.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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После того, как предприниматель перестал платить за покровительство, Горринг потребовал у него еще 5 миллионов рублей. Получив эту сумму, Горринг должен был отнести ее Газейкину, но был задержан полицейскими.

В рамках возбужденного дела его отправили под подписку о невыезде. Но он скрылся и был объявлен в розыск. Позже Ганижев изменил фамилию и отчество и смог устроиться на высокий пост в Росгеологию.

Внимание следствия Горринг привлек после скандала, который он сам же и устроил в начале года. В соцсетях появилось видео с топ-менеджером, на котором он во время компьютерной игры, обильно матерясь, рассказывал об интимных отношениях с подчиненными. После этого Горринга уволили из компании, а вскоре и вновь задержали.

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