Прокурор просит отправить экс-замглавы Росгеологии на 3,5 года в колонию

"Прошу назначить подсудимому наказание в виде трех лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и со штрафом в размере 400 тысяч рублей", - сказал сегодня в суде представитель прокуратуры.
Гособвинитель также попросил суд зачесть в качестве смягчающего обстоятельства частичное возмещение ущерба потерпевшим.
Ранее в Следственном комитете рассказывали, что Руслан Ганижев, который, скрываясь от следствия, изменил фамилию на Горринга, был доверенным лицом председателя Ленинского райсовета (в Подмосковье) депутатов Александра Газейкина.
Ганижев-Горринг получил от предпринимателя, имя которого в СКР не называют, больше 19 миллионов рублей за "беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории района".
Вменяемое преступление относится к 2009-2010 годам, когда он еще не работал в геологическом холдинге России.
После того, как предприниматель перестал платить за покровительство, Горринг потребовал у него еще 5 миллионов рублей. Получив эту сумму, Горринг должен был отнести ее Газейкину, но был задержан полицейскими.
В рамках возбужденного дела его отправили под подписку о невыезде. Но он скрылся и был объявлен в розыск. Позже Ганижев изменил фамилию и отчество и смог устроиться на высокий пост в Росгеологию.
Внимание следствия Горринг привлек после скандала, который он сам же и устроил в начале года. В соцсетях появилось видео с топ-менеджером, на котором он во время компьютерной игры, обильно матерясь, рассказывал об интимных отношениях с подчиненными. После этого Горринга уволили из компании, а вскоре и вновь задержали.