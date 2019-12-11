СК: Напавший на главу ЦИК Эллу Памфилову признан невменяемым

Главное следственное управление закончило расследование уголовного дела о разбойном нападении на председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову, которое было совершено в сентябре этого года. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Преступление произошло в ночь на 6 сентября. Уроженец одной из республик Средней Азии Ахад Карабалаев атаковал Памфилову с электрошокером в ее доме в городском округе Истра Московской области. Глава ЦИК оказала злоумышленнику активное сопротивление, после чего он скрылся. По данным следователей, Карабалаев с 2014 года находится на территории РФ без постоянных места жительства и источника дохода, а в дом Памфиловой он проник для хищения денежных средств и иных ценностей. На следующий день после совершения преступления подозреваемый был задержан.

Стационарная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что Карабалаев на момент совершения преступления страдал хроническим психическим расстройством и не мог осознавать свои действия.

В данный момент уголовное дело передали в Генпрокуратуру "с постановлением о направлении дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера".