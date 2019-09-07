Задержан подозреваемый в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову

Сотрудники правоохранительных органов в Подмосковье задержали подозреваемого в нападении на главу Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, им оказался уроженец одной республик Средней Азии 1983 года рождения.

Напомним, на Памфилову напал неизвестный мужчина с электрошокером в ночь на пятницу в ее доме в городском округе Истра Московской области. По этому факту было возбуждено уголовное дело о разбое, ход его расследования взяло на контроль руководство МВД России. Одной из версий причины нападения стало ограбление. Но из дома ничего похищено не было, а грабитель действовал по наводке и, по предварительной информации, не знал, кто является хозяйкой дома.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин инициировал перед надзорным ведомством передачу материалов уголовного дела о разбойном нападении на дом председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллы Памфиловой для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России. Учитывая резонанс, занимаемую потерпевшей должность и сферу ее профессиональной деятельности, дальнейшим установлением всех обстоятельств совершенного преступления по поручению главы СК России займутся следователи Главного следственного управления.

Отвечая на вопрос о самочувствии, глава ЦИК сообщила, что держится, как может. "Мне больно, у меня травма от этого электрошокера, да и в процессе борьбы с этим товарищем, который не товарищ, поврежденный палец и все остальное, то есть физическая боль есть", - рассказала Памфилова.

Ранее сообщалось, что президент России по телефону поддержал председателя ЦИК Эллу Памфилову. Глава государства выразил надежду, что преступник скоро будет задержан.