Крупный пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге потушен

Пожарные полностью потушили крупное возгорание на территории завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.

Напомним, в 11:58 по местному времени дежурному поступило сообщение о возгорании на производственной площадке завода лакокрасочных изделий в свердловской столице. Огонь распространился на площади 800 квадратных метров. В горящем здании хранилось порядка 90 тонн лакокрасочных материалов, в ходе активного горения взорвались несколько бочек с краской. Кроме того, огонь создавал угрозу соседним зданиям завода. В связи с этим пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Для тушения была привлечена группировка из 80 спасателей и 30 единиц спецтехники.

В 15:51 открытое горение удалось ликвидировать. В 20:30 по местному времени пожарные завершили проливку пострадавшего здания и разбор завалов от сгоревших конструкций. Сейчас на месте работают пожарные дознаватели, которые определят причину ЧП.

Как ранее писала "РГ", в результате происшествия пострадал один человек. Позже в областном минздраве уточнили, что госпитализация мужчине не понадобилась. Врачи оказали ему помощь амбулаторно. В результате пожара превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере не выявлено.