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12.12.2019 04:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пропавший в Приморье катер обнаружили у берегов Японии без экипажа

Текст: Анна Бондаренко

Российский катер, который пропал в конце октября в заливе Владимира в Ольгинском районе Приморья, обнаружен в японских водах береговой охраной этой страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

"В Морской координационный спасательный центр от береговой охраны Японии поступила информация об обнаружении у берегов Хоккайдо российского катера, который пропал 26 октября", - рассказали там, подчеркнув, что людей на борту не было.

Фото: ДВРПСО МЧС РФ
В Хабаровском крае пропали два рыбака

27 октября Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю поступила информация об исчезновении днем ранее лодки с рыбаками. Сначала сообщалось, что их было четверо, затем шестеро.

Людей искали на берегу, в воде и с воздуха, но безрезультатно.

Родственники пропавших объявили вознаграждение в 500 тысяч рублей за информацию о местонахождении рыбаков.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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