Пропавший в Приморье катер обнаружили у берегов Японии без экипажа

Российский катер, который пропал в конце октября в заливе Владимира в Ольгинском районе Приморья, обнаружен в японских водах береговой охраной этой страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

"В Морской координационный спасательный центр от береговой охраны Японии поступила информация об обнаружении у берегов Хоккайдо российского катера, который пропал 26 октября", - рассказали там, подчеркнув, что людей на борту не было.

27 октября Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю поступила информация об исчезновении днем ранее лодки с рыбаками. Сначала сообщалось, что их было четверо, затем шестеро.

Людей искали на берегу, в воде и с воздуха, но безрезультатно.

Родственники пропавших объявили вознаграждение в 500 тысяч рублей за информацию о местонахождении рыбаков.