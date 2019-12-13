Пожар на Варшавском шоссе в Москве локализован

На юге столицы локализовали пожар на складе тканей. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

По данным спасателей, пожар локализован в 15.01. В тушении огня принимают участие более 120 пожарных и 42 единицы техники, в том числе 2 вертолета Московского авиационного центра. "Выдвигавшийся к месту ЧП пожарный поезд пока не применен", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, что возгорание на складе тканей по адресу Варшавское шоссе, 129, корп. 2 произошло в 12.10. Пожар распространился на площадь 7 тыс. кв. м. Площадь обрушения конструкции составила 300 кв. м.