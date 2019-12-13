В Тульской области вынесен приговор по делу "кота-наркокурьера

На скамье подсудимых трое: автор плана по использованию кота, выросшего в колонии, в качестве наркокурьера, курьер, покупавший наркотики на воле и поместивший их в ошейник кота, и водитель с машиной, который должен был доставить человека и кота к лазу в заборе. Хитроумный план провалился - в июле 2018 года подельников задержали с поличным у того самого кошачьего лаза.

Процесс в Новомосковском городском суде сопровождается скандалами. Были громкие заявлениями с стороны защиты. Был скандал с выдворением судебными приставами из помещения суда адвоката одного из подсудимых. В какой-то момент защита потребовала закрыть дело в связи с утратой вещдока - пропажей кота из зооуголка, куда он был направлен на передержку. Потом вещдок "серо-бело-черного цвета" нашелся, но адвокаты заподозрили подмену. Суд тщательно исследовал вещественные доказательства, в том числе, кота и его ошейник с кармашком.

В итоге приговором суда автор идеи получил по совокупности вменяемых статей 14 лет и 10 месяцев, наркоторговец на воле - 17 лет, водитель - 13,5 года. Всем предстоит отбывать сроки в колонии строгого режима.

В пресс-службе суда подчеркнули, что приговор еще не вступил в законную силу, мера пресечения оставлена прежней - содержание под стражей. Дальнейшая судьба кота в суде не обсуждалась. Возможно, он останется жить в том доме, куда его забрали из зооуголка.