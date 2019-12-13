В Тульской области вынесен приговор по делу "кота-наркокурьера

Новости

В Петербурге загорелся ангар на площади 4500 квадратных метров 18:19
Путин одобрил соглашение о пенсиях в ЕАЭС 18:07
В Заполярье возле священного саамского озера нашли мертвых рыбаков 18:04
МИД: Переговоры на "нормандском" саммите шли на повышенных тонах 17:59
В КБР объявили 31 декабря выходным 17:56
Шарапова снялась в сериале с Энистон и Уизерспун 17:52
В Башкирии высокопоставленного чиновника задержали за взятку в 3 млн 17:52
Начались продажи новой Kia Optima 17:41
Ученые объявили о разработке вакцины против ожирения 17:37
В Саратовской области начали поиски матери вмерзшего в лед младенца 17:30
В России пообещали не дать Европе замерзнуть 17:25
Меркель: Прогресс есть, но его недостаточно для отмены санкций против РФ 17:21
Паралимпиец из Коми принес России золотую медаль в лыжных гонках 17:18
Два сухогруза сели на мель в Ростовской области 17:17
Путин поздравил Джонсона с переназначением 17:16
МИД: В России до Нового года не останется рабочих из КНДР 17:04
В Коми восьмилетняя девочка пустила вора в квартиру и заперла внутри 17:00
Ученые выяснили, чем сахар похож на алкоголь 16:54
Журналисты семи российских телеканалов попали в базу "Миротворца" 16:46
Страны ОДКБ подвели итог учений "Боевое братство-2019" 16:39
В Пскове прокуратура обязала чиновников предоставить квартиру сироте 16:38
В Чебоксарах на студентку завели дело за нападение на педагога с ножом 16:35
В Севастополе 31 декабря объявили выходным 16:34
50-летний актер Джек Блэк объявил об уходе на пенсию 16:24
Лидеры ЕС еще раз официально продлили на полгода санкции против России 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда сходить в Москве перед Новым годом
Куда сходить в Москве перед Новым годом
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
13.12.2019 17:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тульской области вынесен приговор по делу "кота-наркокурьера

Текст: Елена Шулепова (Тула)
В Новомосковском городском суде Тульской области завершился процесс по резонансному делу о попытке пронести в колонию наркотики в ошейнике кота. Фигуранты получили от 13,5 до 17 лет колонии строго режима, сообщили "РГ" в пресс-службе суда.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На скамье подсудимых трое: автор плана по использованию кота, выросшего в колонии, в качестве наркокурьера, курьер, покупавший наркотики на воле и поместивший их в ошейник кота, и водитель с машиной, который должен был доставить человека и кота к лазу в заборе. Хитроумный план провалился - в июле 2018 года подельников задержали с поличным у того самого кошачьего лаза.

Фото: iStock
В Петербурге раскрыли группировку, развозившую наркотики на такси

Процесс в Новомосковском городском суде сопровождается скандалами. Были громкие заявлениями с стороны защиты. Был скандал с выдворением судебными приставами из помещения суда адвоката одного из подсудимых. В какой-то момент защита потребовала закрыть дело в связи с утратой вещдока - пропажей кота из зооуголка, куда он был направлен на передержку. Потом вещдок "серо-бело-черного цвета" нашелся, но адвокаты заподозрили подмену. Суд тщательно исследовал вещественные доказательства, в том числе, кота и его ошейник с кармашком.

В итоге приговором суда автор идеи получил по совокупности вменяемых статей 14 лет и 10 месяцев, наркоторговец на воле - 17 лет, водитель - 13,5 года. Всем предстоит отбывать сроки в колонии строгого режима.

В пресс-службе суда подчеркнули, что приговор еще не вступил в законную силу, мера пресечения оставлена прежней - содержание под стражей. Дальнейшая судьба кота в суде не обсуждалась. Возможно, он останется жить в том доме, куда его забрали из зооуголка.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

Главное сегодня

Кремль рассчитывает на преодоление демографического кризиса в России
Великобритания покинет ЕС 31 января 2020 года
Россия отреагировала на испытание Пентагоном баллистической ракеты
Найден второй погибший при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов"
Пожар на Варшавском шоссе в Москве потушен