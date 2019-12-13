На крейсере "Адмирал Кузнецов" нашли второго погибшего

Число погибших на крейсере "Адмирал Кузнецов", который загорелся утром 12 декабря во время планового ремонта на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, увеличилось до двух. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

Тело погибшего было обнаружено в ходе поисковой операции на борту корабля в аварийном отсеке.

- Офицер службы живучести крейсера "Адмирал Советского Союза Кузнецов", поиск которого не прекращался с начала возникновения аварийной ситуации, погиб, - говорится в пресс-релизе Северного флота.

Офицер службы живучести крейсера с первых минут возникновения задымления принял решение немедленно спуститься к месту проведения сварочных работ, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию рабочих предприятия.

Поисково-спасательные работы завершены. Очаг задымления ликвидирован, на корабле продолжается осушение внутрикорабельных помещений аварийного отсека.

Справка "РГ"

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Советского Союза Кузнецов" в апреле 2018 года был передан Объединенной судостроительной корпорации, где специалистами предприятия осуществлялся его плановый ремонт.