Создатели "Игры престолов" снимут фильм о Лавкрафте

Бениофф и Уайсс, шоураннеры "Игры престолов", подписались на очередной проект.

Напомним: они (к облегчению поклонников саги) недавно соскочили с новой трилогии "Звездных войн" и на корню были куплены стриминговым сервисом Netflix.

Предполагалось, что сладкая парочка отказалась от SW ввиду своей крепкой теперь загруженности на Netflix… но, похоже, это не совсем так. Ведь, согласно Deadline, в их планах только что возник не "нетфликсовский" проект - экранизация комикса режиссера, продюсера и сценариста Ганса Родионоффа "Лавкрафт" (Lovecraft, 2004) для Warner Bros. Где Бениофф и Уайсс числятся продюсерами.

С деталями пока безымянной картины пока суховато. Известно лишь, что основное действие развернется в двадцатых годах прошлого века и коснется возможности того, что описанные ГФЛ монстры могли существовать в реальности. То есть в основе - т.н. Мифов Ктулху.

Режиссер - Карин Кусама, постановщик "Эон Флэкс", "Тело Дженнифер", она же - сопродюсер.

Сценарной адаптацией занимаются Фил Хэй и Мэтт Манфреди, работавшие с Кусамой на "Эон Флэкс".

Даты и кастинг еще не определены.