Новости

Фото: Сальма Хайек показала Анджелину Джоли без макияжа 12:27
Роман Полански обвинил Харви Вайнштейна в травле 11:55
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова 11:40
Попавшего в автокатастрофу Вайнштейна готовят к операции 12.12.2019
14-летний актер и танцор Джек Бернс найден мертвым 12.12.2019

Создатели "Игры престолов" снимут фильм о Лавкрафте

Новости
    13.12.2019, 14:02
Текст:   Олег Усков
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Бениофф и Уайсс, шоураннеры "Игры престолов", подписались на очередной проект.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер экранизации "Цвета из иных миров" Лавкрафта

Напомним: они (к облегчению поклонников саги) недавно соскочили с новой трилогии "Звездных войн" и на корню были куплены стриминговым сервисом Netflix.

Предполагалось, что сладкая парочка отказалась от SW ввиду своей крепкой теперь загруженности на Netflix… но, похоже, это не совсем так. Ведь, согласно Deadline, в их планах только что возник не "нетфликсовский" проект - экранизация комикса режиссера, продюсера и сценариста Ганса Родионоффа "Лавкрафт" (Lovecraft, 2004) для Warner Bros. Где Бениофф и Уайсс числятся продюсерами.

С деталями пока безымянной картины пока суховато. Известно лишь, что основное действие развернется в двадцатых годах прошлого века и коснется возможности того, что описанные ГФЛ монстры могли существовать в реальности. То есть в основе - т.н. Мифов Ктулху.

Режиссер - Карин Кусама, постановщик "Эон Флэкс", "Тело Дженнифер", она же - сопродюсер.

Сценарной адаптацией занимаются Фил Хэй и Мэтт Манфреди, работавшие с Кусамой на "Эон Флэкс".

Даты и кастинг еще не определены.

Новости

Пирс Броснан сыграет в новой экранизации "Золушки" 12.12.2019
Вышел финальный трейлер "Ведьмака" 12.12.2019
Вышел новый трейлер "Рождественской песни" 12.12.2019
Создатели "Дракулы" рассказали о работе над сериалом 12.12.2019
⧣ Голливуд
Фото: kinopoisk.ru
Объявлены даты премьеры "Матрицы 4" и "Флэша" 12.12.2019
Вышел русский трейлер "Главного героя" с Райаном Рейнольдсом 11.12.2019
В "Матрице 4" сыграет звезда "Охотника за разумом" и "Холодного сердца" 10.12.2019
⧣ фантастика
Фото: youtube.com/ RWV Films
Вышел трейлер супергеройского сериала "Старгёрл" 11.12.2019
Вышел трейлер второго сезона черной супергеройской комедии "Пацаны" 11.12.2019
Появился трейлер "Пятой авеню" с Хью Лори 10.12.2019
⧣ экранизации
Фото: youtube.com
Вышли три новых трейлера "Ведьмака" 11.12.2019
Як тобі таке, Netflix? На Украине сняли своего "Ведьмака" 09.12.2019
В Сети появились новые кадры из мини-сериала BBC "Дракула" 09.12.2019