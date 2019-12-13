Ученые выяснили, какова продолжительность жизни человека

Австралийские ученые из национального научного агентства Австралии (CSIRO) обнаружили способ оценить, как долго живет вид позвоночных, основываясь на его ДНК. Максимальная естественная продолжительность жизни человека, согласно их выводам, составляет всего 38 лет, но увеличилась более чем вдвое за столетия благодаря изменениям в образе жизни и достижениям в медицине.

Результаты работы обнародованы в научном журнале Scientific Reports. "Используя данные о продолжительности жизни 262 различных видов позвоночных, мы смогли точно предсказать ее, исходя из процессов метилирования (изменений в молекулах) ДНК, происходящих в 42 различных генах. Эти гены, вероятно, будут хорошим стимулом для изучения процесса старения, которое имеет огромное биомедицинское и экологическое значение", - сказал руководителей группы исследователей, доктор Бенджамин Мэйн из CSIRO.

По словам ученого, если известна последовательность генома вида, то можно оценить его продолжительность жизни. До сих пор исследователям было трудно оценить продолжительность жизни большинства диких животных, особенно долгоживущих видов морских млекопитающих и рыб, уточняет The Dаily Mail.

Эксперты проверили действие "генетических часов" не только на геномах людей, но и других позвоночных, как живых, так и вымерших. Они обнаружили, что гренландский кит, самое долгоживущее млекопитающее на Земле, может прожить 268 лет - почти на 60 лет дольше, чем считалось ранее.

Команда CSIRO взяла геномы животных с известной продолжительностью жизни из общедоступных баз данных, таких как NCBI Genomes и База данных о старении и долголетии животных.

Эта информация позволила им сделать вывод о том, что некоторые из этих арктических млекопитающих, живущих сегодня, возможно, родились еще до того, как королева Виктория вступила на престол в Великобритании, и примерно в то время, когда капитан Кук впервые прибыл в Австралию. Выводы ученых объясняют тот факт, почему гренландский кит, пойманный эскимосами в 2007 году, содержал в себе часть старинного гарпуна, предположительно сделанного в XIX веке.

Модель оценила продолжительность жизни исчезнувшей гигантской черепахи с острова Пинта в 120 лет. Его геном происходит от последнего выжившего представителя вида, известного как "Одинокий Джордж", который умер на Галапагосских островах семь лет назад.

По словам исследователей, понимание естественной продолжительности жизни важно для сохранения, биобезопасности и управления дикой природой. Этот метод мог бы помочь определить риск исчезновения на планете животных, а также обеспечивает более точный способ расчета продолжительности жизни, чем предыдущие инструментарии, которые включали обычное наблюдение за тем, как долго животные живут в дикой природе.