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14.12.2019 17:19
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Матвиенко прокомментировала назначение врио Иркутской области и ЕАО

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала правильным решением назначение Игоря Кобзева на пост временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области. Отставку прежнего главы региона она объясняет тем, что он не справился с работой по ликвидации последствий наводнения в Приангарье.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

"Губернатор Иркутской области подал заявление по собственному желанию. Я полагаю, что за этим стоит его собственная самооценка, оценка своей работы, и его подчиненных", - заявила глава Совфеда журналистам.

Фото: Официальный портал правительства Иркутской области
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У Сергея Левченко и его команды "не было оперативных решений, не было контактов с людьми", что вызвало закономерное недовольство жителей, считает она.

Спикер напомнила, что президент России Владимир Путин дважды приезжал в регион, федеральный центр вовремя выделял средства на ликвидацию последствий стихии, "но дальше цепочка прерывалась, и многие люди абсолютно справедливо высказывались с критикой в адрес региональной власти".

Новый врио главы Иркутской области Игорь Кобзев, полагает Валентина Матвиенко, обладает достаточным опытом, чтобы "как можно быстрее ликвидировать последствия этого тяжелейшего паводка, помочь людям".

"Назначение Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области - правильное решение", - уверена глава палаты регионов.

Спикер прокомментировала также кадровые перестановки в Еврейской автономной области.

"Что касается замены губернатора ЕАО и назначения на эту должность исполняющим обязанности нашего сенатора, члена Совета Федерации, коллегу Гольдштейна, я знаю его по совместной работе. Могу охарактеризовать его положительно", - отметила председатель СФ.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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По ее мнению, Гольдштейн - "достаточно энергичный человек, умеющий устанавливать контакты с людьми, умеющий говорить на правильном экономическом языке с инвесторами, человек неравнодушный к этому краю".

"Есть все условия для его активной, эффективной работы. Хочется пожелать ему больших успехов", - полагает она.

Спикер Совфеда выразила удовлетворенность тем, что верхняя палата парламента становится "федеральной площадкой кадрового резерва". "На самом деле это очень хороший федеральный опыт, это хороший опыт региональных политик, лучших региональных практик. И это подготовленные люди", - заключила Валентина Матвиенко.

Напомним, в четверг президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко и главы Еврейской автономной области Александра Левинталя. Временно исполняющими обязанности руководителей исполнительной власти регионов назначены соответственно замглавы МЧС Игорь Кобзев и сенатор от ЕАО Ростислав Гольдштейн. Выборы новых губернаторов состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

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