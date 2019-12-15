Песков прокомментировал идею о возможном вводе контингента ООН в Донбасс

Формально Украина пока не выдвигала никаких новых инициатив по поводу размещения миссии ООН в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос о том, как бы Москва отнеслась к такому предложению украинской стороны.

- Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось, - цитирует слова Пескова ТАСС.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что Киев может вернуться к идее ввода контингента ООН в Донбасс.

Данную инициативу уже оценил сенатор Алексей Пушков. Идея о введении в Донбасс миротворческого контингента ООН - не более чем фантазия киевской власти, отметил он. Во-первых, это не случится без согласия России. Во-вторых, об этом даже не шла речь на саммите в Париже, напомнил сенатор.

На прошлой неделе состоялась встреча в "нормандском формате" с участием Владимира Путина, Эмманюэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Зеленского. Лидеры "нормандской четверки" договорились о том, что Минские соглашения и формулу Штайнмайера нужно выполнять, разведение сил продолжится в трех зонах, мандат контроля ОБСЕ будет расширен и до конца года состоится обмен удерживаемых лиц. Позднее Дмитрий Песков прокомментировал идею Владимира Зеленского изменить Минские соглашения. Пресс-секретарь президента России заявил, что для любых новаций нужна обоюдная воля сторон конфликта, без этого разговор малоперспективен.