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16.12.2019 08:25
Рубрика: Российский автопром

Привет, Илон Маск! Как УАЗ 43 года назад выпустил свою Tesla

Текст: Юрий Зубко

Ульяновский автомобильный завод не остался в стороне от нового детища Илона Маска - Cybertruck. На своих страницах в соцсетях компания рассказала, что сегодня на пике автомобильной моды плоские поверхности и острые углы, а еще 43 года назад УАЗ выпустил экспериментальный бескапотный фургон УАЗ-3770. "Привет, Илон Маск!", - отмечает российский автопроизводитель.

Фото: Борис Захаров
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Экстерьер прототипа можно назвать полной противоположностью "Буханки" - рубленные грани, брутальный вид. Присутствовал даже задний спойлер, который был интегрирован в кузов.

В ходовой части планировалось установить неразрезные мосты с редукторами внешнего зацепления, дифференциальная "раздатка" и зависимая пружинная подвеска. Но УАЗ-3770 остался в прошлом.

Tesla Cybertruck был презентован 22 ноября. Глава компании Илон Маск рассказал, что кузов пикапа сделан из той же стали, что и космический корабль SpaceX Starship.

Футуристичный Cybertruck в первые 48 часов после премьеры заказали более 200 000 человек. На рынке будет представлено три версии пикапа: одно-, двух и трехмоторная. Ход автомобиля, в зависимости от моторов - от 400 до 800 километров. Стоимость - от 39 900 до 69 900 долларов.

Ранее "РГ" сообщала о том, что Tesla на автопилоте протаранила полицейский автомобиль.

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#УАЗ #Tesla