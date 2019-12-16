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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Затонувший в Севастополе плавдок поднимут специалисты ЧФ

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Специалисты Черноморского флота займутся подъемом со дна Южной бухты Севастополя плавдока, затонувшего 15 декабря, передает ТАСС.

Фото: facebook.com/uuganson
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье у причала в Южной бухте затонул плавучий док ПД-16 вместе с простоявшей в нем 14 лет подводной лодкой Б-380 ("Горьковский Комсомолец"). Субмарина осталась на плаву, но опрокинулась на левый борт. Ее отбуксировали к противоположному берегу бухты.

Сейчас подлодка остается в таком же положении у военных причалов на Корабельной стороне Севастополя. Планируется сегодня отбуксировать ее к месту утилизации для разделки на металл.

Агентство сообщает, что плавдок будет поднят со дна в максимально короткие сроки, однако точная дата начала операции пока неизвестна.

Накануне вокруг затонувшего плавдока было установлено боновое заграждение на случай разлива топлива, которое могло остаться на борту.

Причины происшествия пока не называются. Скорее всего, корпус 80-летнего плавдока проржавел и дал течь.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

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