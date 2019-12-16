Затонувший в Севастополе плавдок поднимут специалисты ЧФ

Специалисты Черноморского флота займутся подъемом со дна Южной бухты Севастополя плавдока, затонувшего 15 декабря, передает ТАСС.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье у причала в Южной бухте затонул плавучий док ПД-16 вместе с простоявшей в нем 14 лет подводной лодкой Б-380 ("Горьковский Комсомолец"). Субмарина осталась на плаву, но опрокинулась на левый борт. Ее отбуксировали к противоположному берегу бухты.

Сейчас подлодка остается в таком же положении у военных причалов на Корабельной стороне Севастополя. Планируется сегодня отбуксировать ее к месту утилизации для разделки на металл.

Агентство сообщает, что плавдок будет поднят со дна в максимально короткие сроки, однако точная дата начала операции пока неизвестна.

Накануне вокруг затонувшего плавдока было установлено боновое заграждение на случай разлива топлива, которое могло остаться на борту.

Причины происшествия пока не называются. Скорее всего, корпус 80-летнего плавдока проржавел и дал течь.