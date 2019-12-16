США попытаются провести переговоры с КНДР на межкорейской границе

Вчера в Сеул с официальным визитом прибыл заместитель госсекретаря и спецпредставитель президента США по КНДР Стивен Биган, который является главным переговорщиком Вашингтона по северокорейской проблеме. Сегодня Бигана принял президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Стало известно, что представитель США также намерен инициировать контакты с Северной Кореей, которые могут состояться на межкорейской границе в местечке Пханмунчжом. Правда пока неясно, согласится ли КНДР на консультации, учитывая, что в последнее время Пхеньян стал нагнетать обстановку, заявив о двух важных успешных испытаниях ракетной техники.

Стивен Биган, который известен своей лаконичностью и деловым подходом в общении с прессой, и на этот раз решил не тратить время на пустые разговоры. Когда вчера вечером он прибыли в Инчхонский международный аэропорт и вышел из зоны прилета, то сопровождавшая его солидная группа телохранителей сразу же взяла чиновника в кольцо и решительно оттеснила бросившихся к заместителю госсекретаря США корейских и иностранных журналистов. На репортеров, которые тем не менее попытались докричаться до него, чиновник не обратил никакого внимания, проигнорировав все вопросы. Неназванный представитель посольства США напомнил разочарованным журналистам: "Господин Биган с самого начала предупреждал, что не намерен раздавать интервью и общаться со СМИ по прилету".

Похоже, что замгоссекретаря США решил не расплескивать свою энергию, так как в ходе этого визита в Сеул перед ним стоит ряд непростых задач.

Сегодня с утра он приступил к их решению, отправившись на встречу с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Хотя встреча главы государства с замминистра другой страны является в определенной мере нетипичным по уровню и протоколу мероприятием, но в Сеуле это никого не удивило - слишком влиятелен Биган по важным для Южной Корее проблемам и слишком серьезные вопросы он приехал обсуждать.

О содержании общения Муна с Биганом пока не сообщается, но можно со значительной долей уверенности предположить, что обсуждаются две главные проблемы: переговоры между РК и США по оплате стоимости пребывания американского воинского контингента на Корейском полуострове и северокорейский вопрос. Если по первому вопросу у Муна и Бигана будет непростой разговор, то по второму они скорее всего найдут общий язык.

Пожалуй, именно северокорейская проблематика доминирует в повестке дня визита замгоссекретаря США. Американская сторона не стала отрицать появившиеся в СМИ сообщения о том, что Биган попытается провести на межкорейской границе в Пханмунчжоме переговоры с северянами. Если те ответят взаимностью на инициативу американцев и согласятся на блиц-общение, то у американского переговорщика главные и, наверное, самые трудные консультации еще впереди.

За этим будут очень внимательно следить многие. Дело в том, что ранее Ким Чен Ын лично, что затем неоднократно продублировали официальные представители КНДР, заявил о том, что у США немного времени для выработки "нового подхода" в отношении Пхеньяна. Были определены и временные рамки - до конца текущего года. Учитывая, что осталось всего лишь полмесяца до истечения срока, то вполне может быть, что от переговоров Бигана в Пханмунчжоме (если они состоятся) будет зависеть, решат ли КНДР и США возобновить диалог или перейдут к политике нагнетания напряженности.

Обе стороны уже обменялись угрожающими заявлениями и действиям в адрес друг друга. Северная Корея провела, как она сама сказала, два "важных испытания в сфере совершенствования сил ракетно-ядерного сдерживания", а также напомнила США о том, что отведенное Ким Чен Ыном для переговоров время скоро закончится. Впрочем, американцы тоже решили "не прогибаться". Трамп и его ближайшие помощники ответили, что если КНДР пойдет на возобновление испытания ракет большой дальности или ядерные испытания, то "потеряет все", а всякие временные рамки от Кима Вашингтон игнорирует. Пхеньяну также пообещали новые санкции.

Принимая все это во внимание, можно предположить, что северокорейцы все же согласятся пообщаться со Стивеном Биганом в ближайшее время в Пханмучжоме, так как иных шансов для переговоров и времени в целом остается совсем мало. А вот смогут ли они договориться, даже если встретятся - иной вопрос. Обе стороны уже набили оскомину своими высказываниям, в которых постоянно подчеркивают, что на уступки должна идти противоположная сторона. Необходимо также помнить, что в ноябре следующего года в США пройдут президентские выборы, а это может заставить Дональда Трампа, который намерен остаться в Белом доме еще на один срок, действовать весьма жестко, если Пхеньян попытается "прогнуть" Вашингтон и заставить США пойти на односторонние уступки.