США попытаются провести переговоры с КНДР на межкорейской границе

Стивен Биган, который известен своей лаконичностью и деловым подходом в общении с прессой, и на этот раз решил не тратить время на пустые разговоры. Когда вчера вечером он прибыли в Инчхонский международный аэропорт и вышел из зоны прилета, то сопровождавшая его солидная группа телохранителей сразу же взяла чиновника в кольцо и решительно оттеснила бросившихся к заместителю госсекретаря США корейских и иностранных журналистов. На репортеров, которые тем не менее попытались докричаться до него, чиновник не обратил никакого внимания, проигнорировав все вопросы. Неназванный представитель посольства США напомнил разочарованным журналистам: "Господин Биган с самого начала предупреждал, что не намерен раздавать интервью и общаться со СМИ по прилету".
Похоже, что замгоссекретаря США решил не расплескивать свою энергию, так как в ходе этого визита в Сеул перед ним стоит ряд непростых задач.
Сегодня с утра он приступил к их решению, отправившись на встречу с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Хотя встреча главы государства с замминистра другой страны является в определенной мере нетипичным по уровню и протоколу мероприятием, но в Сеуле это никого не удивило - слишком влиятелен Биган по важным для Южной Корее проблемам и слишком серьезные вопросы он приехал обсуждать.
О содержании общения Муна с Биганом пока не сообщается, но можно со значительной долей уверенности предположить, что обсуждаются две главные проблемы: переговоры между РК и США по оплате стоимости пребывания американского воинского контингента на Корейском полуострове и северокорейский вопрос. Если по первому вопросу у Муна и Бигана будет непростой разговор, то по второму они скорее всего найдут общий язык.
Пожалуй, именно северокорейская проблематика доминирует в повестке дня визита замгоссекретаря США. Американская сторона не стала отрицать появившиеся в СМИ сообщения о том, что Биган попытается провести на межкорейской границе в Пханмунчжоме переговоры с северянами. Если те ответят взаимностью на инициативу американцев и согласятся на блиц-общение, то у американского переговорщика главные и, наверное, самые трудные консультации еще впереди.
За этим будут очень внимательно следить многие. Дело в том, что ранее Ким Чен Ын лично, что затем неоднократно продублировали официальные представители КНДР, заявил о том, что у США немного времени для выработки "нового подхода" в отношении Пхеньяна. Были определены и временные рамки - до конца текущего года. Учитывая, что осталось всего лишь полмесяца до истечения срока, то вполне может быть, что от переговоров Бигана в Пханмунчжоме (если они состоятся) будет зависеть, решат ли КНДР и США возобновить диалог или перейдут к политике нагнетания напряженности.
Обе стороны уже обменялись угрожающими заявлениями и действиям в адрес друг друга. Северная Корея провела, как она сама сказала, два "важных испытания в сфере совершенствования сил ракетно-ядерного сдерживания", а также напомнила США о том, что отведенное Ким Чен Ыном для переговоров время скоро закончится. Впрочем, американцы тоже решили "не прогибаться". Трамп и его ближайшие помощники ответили, что если КНДР пойдет на возобновление испытания ракет большой дальности или ядерные испытания, то "потеряет все", а всякие временные рамки от Кима Вашингтон игнорирует. Пхеньяну также пообещали новые санкции.
Принимая все это во внимание, можно предположить, что северокорейцы все же согласятся пообщаться со Стивеном Биганом в ближайшее время в Пханмучжоме, так как иных шансов для переговоров и времени в целом остается совсем мало. А вот смогут ли они договориться, даже если встретятся - иной вопрос. Обе стороны уже набили оскомину своими высказываниям, в которых постоянно подчеркивают, что на уступки должна идти противоположная сторона. Необходимо также помнить, что в ноябре следующего года в США пройдут президентские выборы, а это может заставить Дональда Трампа, который намерен остаться в Белом доме еще на один срок, действовать весьма жестко, если Пхеньян попытается "прогнуть" Вашингтон и заставить США пойти на односторонние уступки.