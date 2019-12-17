Как в Москве принимали белорусскую Сябрыну

Улица нашего детства в маленьком западно-белорусском городке Ивье - это не география. Это судьба. В середине декабря я попробовала собрать нашу песочницу и подарить, вместе с коллегами из "РГ", людям, разбросанным по всему миру, Большой театр и Третьяковскую галерею, экскурсию в Кремль и концерт в "Зарядье"… Подарить предновогоднюю Москву, которая становится одним из лучших городов мира.

У нас были разные клички в детстве. Пан философ, Георгий Грибов стал в итоге заведовать в Бресте университетской кафедрой. Он оказался заядлым путешественником. Однажды спросил: есть южная, западная, северная крайние точки Европы, на которых уже побывал. А где в России находится восточная точка Европы? И тогда мы организовали с газетой "Союз" российско-белорусскую экспедицию, взяв в союзники Институт географии РАН. На Ямале был научно установлен первый такой знак!

Тамара Кощер-Бородач в принципе может одна вращать земной шар. Лет двадцать назад моя родная подружка, директор школы, уехала в Израиль. Придумала международную программу "Корни", по которой уже около трех тысяч человек со всех континентов побывали на своей исторической родине (до войны, до Холокоста в нашем Ивье жило 76 процентов евреев, было три синагоги). Практически каждый из них снимает фильм, пишет семейную книгу-сагу. Потрясающим образом Тамара научила многих евреев мира любить Беларусь.

На нашей улице детства родились космический полковник Виктор Шутов и Борис Шабанович, который сегодня стал главным муфтием Беларуси Абу-Бекиром… Кстати, в советские времена в Ивье действовала одна на всю республику мечеть.

А теперь главное: вся моя улица детства - белорусы, поляки, русские, татары, украинцы и евреи были рождены в церкви.

Когда в 1995 году в Ивье приехал освящать новый храм Патриарх Алексей Второй вместе с президентом Александром Лукашенко (представляете, какое событие для Ивья!), мама показала: у того окна ты родилась. Тайны нет: после войны в этом здании долгие годы был роддом.

Теперь не надо никому объяснять, почему в Ивье в 2012 году появился единственный в своем роде памятник толерантности: здесь веками жили в согласии католики и православные, иудеи и татары.

Мы стали перечислять дом от дома, кто кем стал: проректор академии МВД, доктор медицинских наук, представитель МТЗ в США… Да, кстати, о последнем: у Жоры Трусевича, курчавого в детстве мальчика, была в песочнице кличка Джон. Напророчили.

К нашей улице детства в Москве присоединились замечательные друзья минской юности - Ирина Гуринович и Наталья Поварич, Людмила и Михаил Соболи, поэт Иван Корендо. Есть у меня крупный недостаток: как начну говорить про своих друзей - не могу остановиться. Зря, что ли, Зоя Ерошок научила на всю оставшуюся жизнь: с друзьями не соревнуются, друзьями восхищаются.

Белорусскую Сябрыну в Москве поддержали директор Большого Владимир Урин и художественный руководитель Театра Мюзикла Михаил Швыдкой. Кстати, Михаил Ефимович, как истинный дипломат, принял белорусскую делегацию сразу же после музыкального спектакля "Жизнь прекрасна", который три часа держался на его магии ведущего. Что сказать про удивительный спектакль? Люди выходили из театра лучше, чем зашли в него. Такое теперь редко бывает.

Как все нормальные люди, мы пошли Сябрыной в ресторан родного посольства на дружеский ужин. И совершенно неожиданной и очень красивой оказалась церемония, когда посол Владимир Ильич Семашко вручил от имени министра иностранных дел Владимира Владимировича Макея юбилейную медаль "100 лет дипломатической службе Беларуси". Как вы догадываетесь, и дальше все пошло как надо.

…Вчера в редакцию "Российской газеты" с нарочным прибыла "Падзяка" от министра информации республики Беларусь Александра Карлюкевича. Знаете, что было в приложении к грамоте? Хорошая книга и кусок хорошего сала. Белорусы в Москве не пропадут, имею за спиной такую радзiму.