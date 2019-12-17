Подозреваемого в убийстве переславского депутата лишили полномочий

Полномочия депутата Переславль-Залесской городской Думы Владимира Корнилова, подозреваемого в убийстве знакомого, досрочно прекращены.

По словам председателя Переславской гордумы Сергея Корниенко, заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий Корнилов написал 16 декабря. Сегодня оно было рассмотрено.

- Принято решение о прекращении его полномочий с 17 декабря, - рассказал спикер городского парламента.

Кроме того, на внеочередном заседании гордумы Корнилов был освобожден от обязанностей заместителя председателя думской комиссии по ЖКХ и территориальному общественному самоуправлению и исключен из состава комиссии в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий.

По словам Сергея Корниенко, все решения были приняты за десять минут.

Напомним, теперь уже экс-депутат Переславской гордумы, руководитель думской фракции "ЕР" Владимир Корнилов задержан по подозрению в убийстве 60-летнего жителя Троицкой Слободы Переславля-Залесского. По версии следствия, 53-летний Корнилов во время пьяной ссоры со своим знакомым избил земляка, после чего задушил его.

В ближайшие дни в Переславль-Залесский прибудет комиссия генсовета "Единой России" для изучения ситуации на месте.