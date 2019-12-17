Новости

Появились первые кадры "Железной коры" с Камбербэтчем в роли шпиона 15:00
В Саратове придумали браслеты, которые контролируют перемещение людей 14:58
В Австрии на Рождество отменили плату за проезд на автобанах 14:56
В Турции в гробнице найдены древние ассирийские тексты 14:55
Еврокомиссия назвала дату встречи по газу с Россией и Украиной 14:53
Мошенники начали продавать в Сети фальшивые билеты в парк "Остров мечты" 14:51
Под Тверью найдено тело 13-летнего подростка 14:49
Сергей Иванов призвал к уходу от пластика и рассказал о своей авоське 14:48
Лукашенко усомнился в целесообразности господдержки 4-х инвестпроектов 14:47
В Челябинских школах начали искать распространителей снюсов 14:47
Онлайн-кинотеатр tvzavr будет производить собственный контент 14:43
Дети из "дома ужасов" у Гатчины жили без документов и не ходили в школу 14:41
Арестован 11-й участник дела об убийстве главы центра "Э" Ингушетии 14:25
Володин поговорит со спикером ПАСЕ об отношениях между мужчинами и женщинами 14:17
Археолог обнаружил часы на мозаике II века 14:14
В Гольшанском замке обнаружены артефакты XIII-XIV веков 14:13
В Мурманске простились с погибшим на "Адмирале Кузнецове" офицером 14:13
Экс-мэра Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взяток 14:08
На Урале обвиняемого в убийстве пятерых могут отправить на лечение 14:07
Nissan заменит все свои кроссоверы за полтора года 14:07
Сколько можно заработать на старых елочных игрушках 14:05
В Мурманске накрыли нелегальный крабовый цех 13:55
В Кремле пока не подтвердили планы саммита с Турцией в феврале 13:51
Самый опасный корабль ВМФ России выйдет на испытания 13:50
Мун Чжэ Ин заменил премьер-министра Кореи 13:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Как заштопать боковой порез шины своими руками
Видео: Как заштопать боковой порез шины своими руками
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Как взыскать долговые деньги с владельца жилья
Как взыскать долговые деньги с владельца жилья
17.12.2019 14:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Арестован 11-й участник дела об убийстве главы центра "Э" Ингушетии

Текст: Тимур Алиев

Басманный суд Москвы во вторник арестовал 11-го обвиняемого в причастности к нападению на главу ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Арестован еще один фигурант дела о покушении на главу ингушского центра "Э"

Суд, заседание которого проходило в закрытом режиме, удовлетворил ходатайство следствия об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 февраля 2020 года.

Ранее "РГ" сообщала о том, что следователи вышли на след сорока человек в рамках расследования уголовного дела об убийстве Эльджаркиева.

Глава центра "Э" был убит 2 ноября в Москве вместе со своим братом Абдулахмедом. По факту убийства расследуется уголовное дело.

6 декабря в Москве и Ингушетии прошла масштабная спецоперация, в ходе которой был задержан главарь преступной группировки, причастной к убийству, а также пятеро ее участников.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Республика Ингушетия

Главное сегодня

В Кремле пока не подтвердили планы саммита с Турцией в феврале
В Минэнерго РФ рассказали о диалоге между "Газпромом" и "Нафтогазом"
Пуск ракеты "Союз" с космодрома Куру перенесли на резервную дату
СК показал видео, как жили дети в "доме ужасов" под Гатчиной
Шеф Пентагона обсудит с Турцией угрозы закрытия авиабазы Инджирлик