Арестован 11-й участник дела об убийстве главы центра "Э" Ингушетии

Басманный суд Москвы во вторник арестовал 11-го обвиняемого в причастности к нападению на главу ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщает ТАСС.

Суд, заседание которого проходило в закрытом режиме, удовлетворил ходатайство следствия об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 февраля 2020 года.

Ранее "РГ" сообщала о том, что следователи вышли на след сорока человек в рамках расследования уголовного дела об убийстве Эльджаркиева.

Глава центра "Э" был убит 2 ноября в Москве вместе со своим братом Абдулахмедом. По факту убийства расследуется уголовное дело.

6 декабря в Москве и Ингушетии прошла масштабная спецоперация, в ходе которой был задержан главарь преступной группировки, причастной к убийству, а также пятеро ее участников.