В причастности к убийству главы ЦПЭ по Ингушетии заподозрили 40 человек

Следователи вышли на след сорока человек в рамках расследования уголовного дела об убийстве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации источника, кроме девяти арестованных судом и заочно арестованного Картоева, следствие установило еще 30 человек, которые подозреваются в причастности к убийству Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Кроме того, в ночь на понедельник правоохранителями был задержан 11 подозреваемый, который также сейчас проверяется на причастность к убийству.

Напомним, 12 января на Эльджаркиева было совершено покушение: его автомобиль обстреляли из автоматов, когда он ехал из Чечни в Ингушетию, но тогда правоохранитель не пострадал. 2 ноября глава центра "Э" был убит в Москве вместе со своим братом Абдулахмедом.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. 6 декабря в Москве и Ингушетии прошла масштабная спецоперация, в ходе которой был задержан главарь преступной группировки, причастной к убийству, а также пятеро ее участников. Следователи продолжают розыск иных лиц, связанных с нападением.