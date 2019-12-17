В Ленобласти задержали владельца дома с арсеналом оружия

В деревне Химози Ленинградской области задержан хозяин коттеджа, где в антисанитарных условиях жила многодетная семья и хранился целый арсенал оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Установлено, что несколько лет назад в этот коттедж въехала многодетная семья. Хозяин дома ни аренду коттеджа, ни сделку по купле-продаже не оформлял. Семья просто поселилась в его доме, а взамен разрешила жить в своей петербургской квартире.

Дети в этой семье не имели никаких документов. Интерес следователей к жизни в этой семье появился недавно, когда сотрудники правоохранительных органов узнали, что 46-летний многодетный отец вот уже много лет насилует свою 13-летнюю дочь.

Также при обыске выяснилось, что в доме хранится целый арсенал оружия. Кому оно принадлежит, сейчас выясняется.

Кроме того, установлено, что дети жили в антисанитарных условиях. Так, в комнатах имелась только черновая отделка, дети спали на нарах, на полу лежали сгнившие деревянные доски. Ранее стало известно, что у детей не было документы и в воскресную школу ходила лишь старшая дочь. Контакты остальных детей с внешним миром были сильно ограничены.