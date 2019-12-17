В Мурманске простились с погибшим на "Адмирале Кузнецове" офицером

В Мурманске простились с офицером, погибшим во время пожара на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". Об этом "РГ" сообщил информированный источник.

Как ранее сообщили в пресс-службе Северного флота, тело погибшего офицера службы живучести крейсера нашла поисковая группа в аварийном отсеке корабля.

- С первых минут возникновения задымления офицер принял решение немедленно спуститься к месту проведения сварочных работ, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию рабочих предприятия.

Напомним, крейсер загорелся утром 12 декабря во время планового ремонта на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске. В результате ЧП погибли двое и пострадали 14 человек. Все они сейчас находятся в больнице города Мурманска, у них диагностировано отравление продуктами горения. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило по факту ЧП уголовное дело о нарушении техники безопасности. Установлено, что причиной пожара стало нарушение сварочных работ.

Поисковые работы на корабле завершены, очаг задымления ликвидирован.

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Советского Союза Кузнецов" в апреле 2018 года был передан Объединенной судостроительной корпорации, где специалистами предприятия осуществлялся его плановый ремонт.