Российский мультфильм попал в шорт-лист "Оскара"

Мультфильм российского режиссера Константина Бронзита "Он не может жить без космоса" вошел в шорт-лист претендентов на премию "Оскар". Он претендует на награду в номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм".

Помимо российского мультфильма, рассказывающего о матери и ее единственном сыне, в список вошли еще девять претендентов на золотую статуэтку - картины из Чехии, Франции, США, Нидерландов, Канады, Китая и Португалии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую киноакадемию.

Перечень номинантов объявят 13 января, а лауреатов престижной премии назовут девятого февраля. В номинации "лучший короткометражный анимационный фильм" российский режиссер Бронзит уже дважды выдвигался на "Оскар" - за мультфильм "Уборная история - любовная история" в 2009 году и за ленту "Мы не можем жить без космоса" в 2016-м. Он также известен как режиссер девяти мультфильмов про русских богатырей, в том числе вышедшего на экраны в этом году анимационного фильма "Три богатыря и Наследница престола".

Ранее сообщалось, что работа российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" вошла в шорт-лист "Оскара" в номинации "Лучший иностранный фильм".

Кстати

Константин Бронзит и Дмитрий Высоцкий снимут анимационный фильм "Мусор" - "об экологии человеческой души". Герои попадают в мусорный рай, где "мусор избавляется от чувства собственной ненужности", но рай в итоге оборачивается адом.