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Рубрика: В мире

Эксперты США: Свидетельств подготовки КНДР ракетных запусков пока нет

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Свидетельства возможной подготовки КНДР ракетных запусков с космодрома Сохэ на данный момент отсутствуют. К такому выводу пришли эксперты исследовательской группы 38 North при Университете имени Джонса Хопкинса (США), занимающиеся сбором и анализом информации о Северной Корее.

Фото: Александр Щербак/РИА Новости
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По их данным, если бы лидер КНДР Ким Чен Ын планировал ракетный пуск, то на спутниковых снимках были бы заметны изменения на космодроме: перемещение техники, очистка стартовой площадки и другие мероприятия. Если Северная Корея все же готовится к запуску, то перечисленные "индикаторы" должны начать появляться в ближайшие несколько дней, пишет ТАСС, ссылаясь на американских специалистов.

Напомним, в декабре военные КНДР провели крупное испытание на полигоне Сохэ. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, оно носило исключительно "важный характер". Предполагается, что на космодроме Сохэ были испытаны новые двигатели для межконтинентальных баллистических ракет или ракет космического назначения.

Ранее сообщалось, что Пхеньян намерен сделать Белому дому "подарок на Рождество". По данным экспертов, скорее всего, Северная Корея возобновит ракетные испытания. Однако президент США Дональд Трамп высказал мнение, что лидер КНДР слишком умен и не станет действовать враждебно по отношению к Соединенным Штатам, поскольку понимает, что в противном случае "потеряет все".

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