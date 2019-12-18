На Белорусской АЭС началась термическая обкатка оборудования

На Белорусской АЭС - крупнейшем союзном объекте - полным ходом идут наладочные операции перед физическим пуском первого энергоблока. На его атомном реакторе началась так называемая горячая обкатка оборудования.

По словам вице-президента - директора проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталия Полянина, этот технологический процесс имитирует работу энергоблока с той лишь разницей, что вместо настоящих тепловыделяющих элементов в реактор загружены их точные копии, которые не содержат ядерного топлива. Отличный подарок к профессиональному празднику, который энергетики Беларуси и России отмечают в ближайшее воскресенье!

Посмотреть, как работает "атомное сердце", было бы, конечно, интересно, но это невозможно: АЭС, по понятным причинам, объект режимный, в его производственные цеха теперь вход заказан даже журналистам. Так что приходится включать воображение, вспоминая впечатления прежних лет, когда посещал станцию во время строительства.

Ядерный реактор с множеством трубопроводов вспомогательных систем, четыре главных циркуляционных насоса, бочки-парогенераторы - все это заключено в герметичное сооружение защитной оболочки с двойными (двухметровой толщины) стенами из прочнейшего железобетона. Оборудование во время монтажа досконально проверено, каждый сварной шов просвечен рентгеном. И вот, так сказать, генеральная репетиция. Ее подробности корреспонденту "СОЮЗа" пояснил главный инженер Белорусской АЭС Анатолий Бондарь:

- Мы должны без загрузки ядерного топлива, то есть в безопасных условиях, достичь номинальных рабочих параметров реакторной установки и испытать в таком состоянии все оборудование энергоблока. При этом в первом контуре температура теплоносителя поддерживается 280-300 градусов при давлении 160 атмосфер. В активной зоне стоят имитаторы тепловыделяющих сборок. Достижение таких параметров возможно только за счет работы главных циркуляционных насосов. Они у нас мощные, примерно по 6,5 мегаватта, и вся эта тепломеханическая энергия через рабочие лопатки и колеса насосов передается теплоносителю.

Горячая обкатка - процесс кропотливый и ответственный. Она началась 10 декабря повышением температуры в первом контуре и в реакторе до 105 градусов.

По мере роста параметров проводятся разнообразные испытания систем и оборудования, в том числе защиты первого и второго контуров от превышения давления, главных циркуляционных насосов, систем безопасности, вспомогательных систем при различных режимах работы реактора. А вот многометровая турбина пока "спит", ее испытания и проверки впереди, после физического пуска реакторной установки.

После тщательных испытаний в реактор первого энергоблока будет загружено ядерное топливо

- Помимо оборудования в очередной раз проверяем слаженность действий эксплуатационного персонала первого энергоблока, - продолжает Анатолий Михайлович. - Круглосуточный график работы дежурных смен обеспечивает непрерывное ведение испытаний и постоянное присутствие специалистов на своих местах. Техническое руководство осуществляют компетентные представители российской головной наладочной организации "Атомтехэнерго", а персонал предприятия "Атомтехэкспорт", обладающий большим опытом работы на атомных станциях типа ВВЭР в России и за рубежом, оказывает техническую поддержку эксплуатационному персоналу Белорусской АЭС при управлении оборудованием.

Конечная цель - убедиться, что все оборудование соответствует требованиям проекта. Серьезных замечаний пока нет, заверил Анатолий Бондарь. А незначительные недочеты устраняются по ходу горячей обкатки либо берутся на карандаш и будут исправлены после ее завершения и расхолаживания реактора при ревизии оборудования. Для этого в графике пусконаладочных работ специально предусмотрен отдельный этап. Так что ни одна неполадка не останется без пристального внимания. При необходимости состоятся повторные испытания, и лишь затем в реактор первого энергоблока будет загружено ядерное топливо.

ДОСЛОВНО

Михаил Михадюк, замминистра энергетики Беларуси:

- Думаю, что в первом квартале 2020 года мы выйдем на физический пуск первого энергоблока.