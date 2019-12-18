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Рубрика: В мире

Спецпредставитель США по КНДР посетит Китай для обсуждения Северной Кореи

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган. Фото: AP Photo/Ed Jones Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган. Фото: AP Photo/Ed Jones
Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган. Фото: AP Photo/Ed Jones

Спецпредставитель Соединенных Штатов по Северной Корее Стивен Биган посетит 19-20 декабря Китай для обсуждения ситуации на Корейском полуострове. Такую информацию распространил Госдепартамент США.

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Уточняется, что Биган встретится с официальными лицами КНР и обсудит с ними необходимость сохранения международного единства в отношении Северной Кореи, пишет РИА Новости. До визита в Пекин американский дипломат посетил Сеул и Токио.

По итогам переговоров в Южной Корее Биган заявил, что у Вашингтона нет "дедлайна" касательно переговоров на высшем уровне с Северной Кореей, несмотря на крайний срок, который Пхеньян отвел Вашингтону. Американская сторона нацелена на выполнение обязательств, взятых лидерами США и КНДР.

Однако Пхеньян все чаще напоминает, что в конце года истекает отведенный США срок, за который Вашингтон должен представить Пхеньяну новые предложения по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Сообщалось, что если США не сделают ответных шагов, то получат соответствующий "подарок на Рождество". Эксперты полагают, что речь может идти о новых ракетных пусках.

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