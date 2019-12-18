Спецпредставитель США по КНДР посетит Китай для обсуждения Северной Кореи

Спецпредставитель Соединенных Штатов по Северной Корее Стивен Биган посетит 19-20 декабря Китай для обсуждения ситуации на Корейском полуострове. Такую информацию распространил Госдепартамент США.

Уточняется, что Биган встретится с официальными лицами КНР и обсудит с ними необходимость сохранения международного единства в отношении Северной Кореи, пишет РИА Новости. До визита в Пекин американский дипломат посетил Сеул и Токио.

По итогам переговоров в Южной Корее Биган заявил, что у Вашингтона нет "дедлайна" касательно переговоров на высшем уровне с Северной Кореей, несмотря на крайний срок, который Пхеньян отвел Вашингтону. Американская сторона нацелена на выполнение обязательств, взятых лидерами США и КНДР.

Однако Пхеньян все чаще напоминает, что в конце года истекает отведенный США срок, за который Вашингтон должен представить Пхеньяну новые предложения по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Сообщалось, что если США не сделают ответных шагов, то получат соответствующий "подарок на Рождество". Эксперты полагают, что речь может идти о новых ракетных пусках.