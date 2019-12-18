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Рубрика: В мире

В ЛНР узаконили границы в пределах Луганской области

Текст: Александр Саможнев

Народный совет ЛНР принял закон, определяющий границы ЛНР в пределах Луганской области Украины. Это решение было принято единогласно, сообщает РИА Новости.

Фото: iStock
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Законодательная инициатива в ЛНР была предпринята на фоне продлении Киевом закона об особом статусе Донбасса и внесения в Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским проекта поправок в конституцию о децентрализации власти.

По оценкам МИД РФ, продление закона об особом статусе Донбасса образца 2014 года не может считаться выполнением "Комплекса мер" 2015 года и решений "нормандских" саммитов. Эти договоренности предписывают Киеву согласовать с Донецком и Луганском все правовые аспекты особого статуса. Кроме того, в предложениях президента Украины речь идет не о децентрализации страны, а о реформе административно-территориального устройства. Расширения прав регионов не предусматривается, об особом статусе Донбасса ничего не говорится.

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