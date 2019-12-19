Глава МИД Венесуэлы назвал ордер на арест Моралеса страхом Боливии

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса прокомментировал выдачу новыми властями Боливии ордера на арест бывшего президента Эво Моралеса. Глава внешнеполитического ведомства Боливарианской республики назвал произошедшее свидетельством о страхе совершивших государственный переворот.

Арреаса написал в Twitter, что, "учитывая отсутствие общественной поддержки, фашисты предпочитает превратить политику в судилище. Также он назвал случившееся бесстыдным случаем использования закона в качестве орудия ведения войны.

Напомним, прокуратура Боливии в среду выдала ордер на арест бывшего президента этой страны Эво Моралеса. Это сделано в рамках "расследования уголовного дела о подстрекательстве к мятежу, терроризме и финансировании терроризма", говорится в самом документе. Между тем Моралес давно выехал из страны. Сначала он получил политическое убежище в Мексике, затем - отправился на медицинское обследование на Кубу. А 12 декабря официально стал беженцем в Аргентине и прибыл в Буэнос-Айрес.