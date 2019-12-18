В Боливии прокуратура выдала ордер на арест Эво Моралеса

Прокуратура Боливии в среду, 18 декабря, выдала ордер на арест бывшего президента этой страны Эво Моралеса.

Это сделано в рамках "расследования уголовного дела о подстрекательстве к мятежу, терроризме и финансировании терроризма", говорится в самом документе. Его снимок опубликовал в своем аккаунте в Twitter действующий глава министерства внутренних дел республики Артуро Мурильо.

Кто и как будет арестовывать бывшего руководителя государства, неизвестно. Моралес, как известно, давно выехал из страны. Сначала он получил политическое убежище в Мексике. Затем - отправился на медицинское обследование на Кубу. А 12 декабря, по сведениям ТАСС, официально стал беженцем в Аргентине и прибыл в Буэнос-Айрес.

Напомним, в октябре в Боливии прошли президентские выборы. Эво Моралес набрал 47,07 процента голосов, а его ближайший соперник - Карлос Меса - 36,51 процента. Однако последний отказался признавать победу оппонента. В стране начались акции протеста и забастовки. На фоне беспорядков Моралес объявил о своей отставке. Президентские полномочия временно приняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес.