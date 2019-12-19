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19.12.2019 19:06
Рубрика: Власть

Косачев - о пресс-конференции Путина: Три важных констатации

Текст: Константин Косачев (член Совета Федерации РФ)
На традиционной пресс-конференции В.В.Путин, как обычно, дал обильную почву для размышлений и обсуждений без преувеличения во всем мире. Ведь речь идет о высказываниях президента второй по влиянию страны планеты по версии аналитиков BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Важная констатация: однополярного мира уже не существует. И реальная многополярность мира - это производная от экономических отношений, в которых в последние десятилетия наметились качественные структурные сдвиги.

Это было сказано в контексте усиления Китая по многим экономическим параметрам - и уже поэтому российско-китайские отношения сегодня, как минимум, не менее важны, чем российско-американские. А скорее всего - намного важнее. Ведь это - отношения будущего. Да, многие в мире еще привычно живут в реальности, где все нужно делать с оглядкой на США (и это тоже понятно: подлинно независимые государства почти гарантированно столкнутся с санкциями США). Но все же мир изменился.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Стенограмма: О чем рассказал Владимир Путин на пресс-конференции

И констатация, что главное в российско-китайских отношениях - не цифры торговли, но "беспрецедентный уровень доверия, который сложился между нашими странами" - это не просто реверанс в адрес нашего крупнейшего восточного партнера, а сигнал всему миру. Мы считаем это взаимодействие, по словам В.В.Путина, "важнейшим фактором международной стабильности, в том числе в утверждении международного права, в том числе в создании многополярного мира". Это значит, что "связка" Россия-Китай - это, во-первых, на очень долго, во-вторых, не только для и в интересах двоих, и, в-третьих, с этим придется считаться тем, кого не устраивает многополярный мир.

Второй важный блок: Украина и переговоры в "нормандском формате". Конечно, многие обратили внимание на слова В.В.Путина, что бывший президент Украины Порошенко настаивал на том, чтобы под Минскими соглашениями стояли подписи руководителей двух непризнанных республик на Востоке Украины. И лидеров ДНР и ЛНР буквально тогда уговорили поставить свои подписи. Это безусловно важно в контексте нынешнего жесткого отказа на прямой диалог с руководством этих республик со стороны властей Украины (а, точнее, могущественной "военной партии" в украинском политикуме, которая провела своему президенту в этом вопросе "красную линию", фактически идущую прямо поперек Минских соглашений). Президент, в частности, назвал "ключом Минских соглашений" закон об особом статусе Донбасса, который, как известно, должен быть согласован с этими регионами, а этого не происходит.

Вообще самой главной проблемой Путин считает именно отсутствие желания "решать этот вопрос в диалоге с людьми", и на этом, очевидно, и "спотыкается" дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе. Однако, думаю, все отметили, что президент России все же выделил позитивные моменты, которые дают некоторые основания надеяться на лучшее: закон об особом статусе продлён, всё-таки проведён отвод войск из нескольких ключевых точек, сократилось несколько и количество обстрелов. И "в целом в этом смысле продолжение работы в "нормандском формате" целесообразно" - думаю, очень важное сообщение для всех, особенно для людей непосредственно проживающих на Донбассе. Россия точно не собирается ни саботировать дальнейшие переговоры, ни, впрочем, отказываться от твердой позиции по соблюдению духа и буквы Минска.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Онлайн-трансляция пресс-конференции Владимира Путина

И весьма показательно, что довольно мало места было отведено диалогу с США. Заинтересованы в развитии и поддержании отношений с Соединёнными Штатами, будем это делать вне зависимости от того, кто находится в Белом доме или кто контролирует обе палаты Конгресса США. И, собственно, все. Импичмент и прочие внутренние проблемы - дело самих американцев, и, похоже, вникать в это неинтересно уже и Путину. А вот что важно - предложение до конца года продлить без всяких условий действующее соглашение по СНВ-3. Как и обсуждать другие темы глобальной безопасности. Остальное, надо понимать - до лучших времен, когда США выйдут из нынешнего состояния перманентного пересмотра итогов президентских выборов американскими демократами. В котором, к сожалению, "под каток" попали российско-американские отношения.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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