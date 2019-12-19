Почему США вновь не допустили Косачева сделать доклад на Генассамблее ООН

Вместе с американцами резолюцию не поддержала Украина, где шествия последователей Гитлера уже никого не удивляют. Киев в очередной раз "подставил" Белый дом: если бы американская администрация поддержала резолюцию, что с точки зрения исторических реалий выглядело бы логичным, то противники Трампа немедленно обвинили бы президента США в нежелании поддерживать Украину и, разумеется, связях с русскими. Так что в госдепартаменте решили забыть о здравом смысле и принципиальности. В итоге США оказались единственным государством, официально выступившим вместе с Киевом за дальнейшую героизацию нацизма и его пособников. В то время, как 133 страны поддержали резолюцию, еще 52 государства воздержались. Счет для Вашингтона разгромный - такого резонансного поражения Белый дом не терпел даже при голосовании на Генассамблеях по антиизраильским резолюциям. Из двух зол команда Трампа выбрала наименьшее - оказавшись под угрозой импичмента американский лидер предпочел быть обвиненным в поддержке нацизма, чем в оставлении без поддержки Киева.
Но на этом репутационные потери США не закончились. Голосование на Генассамблее омрачил еще один досадный для Трампа инцидент - председатель международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев, которому предстояло представлять на Генассамблее проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма, не смог попасть в США. Как сообщил Косачев, для въезда в Нью-Йорк, где расположена штаб-квартира ООН, ему не дали визу, несмотря на то, что его паспорт уже пять месяцев лежит в американской дипмиссии в Москве. Никаких объяснений, почему докладчика ООН по конкретному вопросу не допустили к участию в конкретной сессии и почему при наличии ноты МИДа Косачеву якобы "не успели" сделать визу, российская сторона не получала. Косачев уверен: зная о том, что будут голосовать против резолюции американцы пытались сорвать ее обсуждение, не допустив его на Генассамблею. "Если в ООН стерпят капризы вашингтонского истэблишмента, то рано или поздно от американских капризов будет зависеть весь мир. Собственно, для противодействия таким тенденциям ООН и создавалась", - написал политик в Twitter.
В ходе недавнего визита в Вашингтон министра иностранных дел Сергея Лаврова тема невыдачи виз членам официальных российских делегаций, направляющихся в США для участия в международных мероприятиях, в том числе по линии ООН, неоднократно поднималась на переговорах в госдепартаменте и в Белом доме. После завершения визита казалось, что понимание между Москвой и Вашингтоном по этому обоюдоострому вопросу достигнуто. Но новый скандал вокруг Косачева показал, что это иллюзия и верить звучащим из США обещаниям следует с большой осторожностью. Особенно лицемерным в этой ситуации выглядит решение США поддержать другую резолюцию Генассамблеи, где прозвучал призыв к Вашингтону выдавать въездные визы делегатам, направляющимся для участия в мероприятиях Организации объединенных наций. Но этот документ, который был принят консенсусом, никаких обязательств на Белый дом не накладывает и носит рекомендательный характер.
Ежегодно госдепартамент готовит отчет по голосованиям в ООН - какие страны сколько раз поддерживали американскую позицию, а кто чаще голосовал против. По итогам 2018 года самыми преданными союзниками США были Израиль (92 процента совпадающих голосований), Канада (65 процентов), Микронезия (70 процентов), Маршалловы острова (60 процентов) и Великобритания (59 процентов).
Но даже они в этот раз, несмотря на давление со стороны США, согласились, что бороться с героизацией нацизма необходимо. А также нужно принимать конкретные меры для предотвращения пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности, что записано в принятой Генассамблеей резолюции. Американцы не смогли защитить украинских неонацистов от осуждения в ООН. Может, это и к лучшему…