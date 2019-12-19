Почему США вновь не допустили Косачева сделать доклад на Генассамблее ООН

Выглядит абсурдно, но страна, которая боролась с нацизмом во время Второй мировой войны, страна, чей представитель входил в состав Нюрнбергского международного военного трибунала, созданного для суда над руководителями фашистской Германии, отказалась на Генассамблее ООН поддержать резолюцию, осуждающую героизацию нацизма. Представитель США выступил против документа, который связывал процветание идеологии Третьего рейха с расизмом, расовой дискриминацией и ксенофобией.

Вместе с американцами резолюцию не поддержала Украина, где шествия последователей Гитлера уже никого не удивляют. Киев в очередной раз "подставил" Белый дом: если бы американская администрация поддержала резолюцию, что с точки зрения исторических реалий выглядело бы логичным, то противники Трампа немедленно обвинили бы президента США в нежелании поддерживать Украину и, разумеется, связях с русскими. Так что в госдепартаменте решили забыть о здравом смысле и принципиальности. В итоге США оказались единственным государством, официально выступившим вместе с Киевом за дальнейшую героизацию нацизма и его пособников. В то время, как 133 страны поддержали резолюцию, еще 52 государства воздержались. Счет для Вашингтона разгромный - такого резонансного поражения Белый дом не терпел даже при голосовании на Генассамблеях по антиизраильским резолюциям. Из двух зол команда Трампа выбрала наименьшее - оказавшись под угрозой импичмента американский лидер предпочел быть обвиненным в поддержке нацизма, чем в оставлении без поддержки Киева.

Но на этом репутационные потери США не закончились. Голосование на Генассамблее омрачил еще один досадный для Трампа инцидент - председатель международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев, которому предстояло представлять на Генассамблее проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма, не смог попасть в США. Как сообщил Косачев, для въезда в Нью-Йорк, где расположена штаб-квартира ООН, ему не дали визу, несмотря на то, что его паспорт уже пять месяцев лежит в американской дипмиссии в Москве. Никаких объяснений, почему докладчика ООН по конкретному вопросу не допустили к участию в конкретной сессии и почему при наличии ноты МИДа Косачеву якобы "не успели" сделать визу, российская сторона не получала. Косачев уверен: зная о том, что будут голосовать против резолюции американцы пытались сорвать ее обсуждение, не допустив его на Генассамблею. "Если в ООН стерпят капризы вашингтонского истэблишмента, то рано или поздно от американских капризов будет зависеть весь мир. Собственно, для противодействия таким тенденциям ООН и создавалась", - написал политик в Twitter.

В ходе недавнего визита в Вашингтон министра иностранных дел Сергея Лаврова тема невыдачи виз членам официальных российских делегаций, направляющихся в США для участия в международных мероприятиях, в том числе по линии ООН, неоднократно поднималась на переговорах в госдепартаменте и в Белом доме. После завершения визита казалось, что понимание между Москвой и Вашингтоном по этому обоюдоострому вопросу достигнуто. Но новый скандал вокруг Косачева показал, что это иллюзия и верить звучащим из США обещаниям следует с большой осторожностью. Особенно лицемерным в этой ситуации выглядит решение США поддержать другую резолюцию Генассамблеи, где прозвучал призыв к Вашингтону выдавать въездные визы делегатам, направляющимся для участия в мероприятиях Организации объединенных наций. Но этот документ, который был принят консенсусом, никаких обязательств на Белый дом не накладывает и носит рекомендательный характер.

Ежегодно госдепартамент готовит отчет по голосованиям в ООН - какие страны сколько раз поддерживали американскую позицию, а кто чаще голосовал против. По итогам 2018 года самыми преданными союзниками США были Израиль (92 процента совпадающих голосований), Канада (65 процентов), Микронезия (70 процентов), Маршалловы острова (60 процентов) и Великобритания (59 процентов).

Но даже они в этот раз, несмотря на давление со стороны США, согласились, что бороться с героизацией нацизма необходимо. А также нужно принимать конкретные меры для предотвращения пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности, что записано в принятой Генассамблеей резолюции. Американцы не смогли защитить украинских неонацистов от осуждения в ООН. Может, это и к лучшему…