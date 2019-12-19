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19.12.2019 12:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Омичка, ставившая сына коленями на гречку, хочет воспитывать его сама

Текст: Наталья Граф (Омск)
Уполномоченный по правам ребенка в Омской области встретилась с матерью, обвиняемой в истязаниях своего восьмилетнего сына.

Детский омбудсмен посетила общежитие, где проживал мальчик, и охарактеризовала бытовые условия в комнате как удовлетворительные. У ребенка имелось отдельное спальное место и уголок для учебы.

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- В ходе беседы родительница выразила желание исполнять материнские обязанности в полном объеме по содержанию и воспитанию ребенка, - сообщила Елизавета Степкина. - Между матерью и сыном отношения доброжелательные, видна привязанность ребенка к матери.

В тоже время уполномоченный обратилась в прокуратуру Омской области, чтобы проверить основания возвращения ребенка матери.

Напомним, в Омске начался судебный процесс над матерью и отчимом, которые жестоко издевались над восьмилетнем мальчиком. Его заставляли часами стоять на коленях на гречневой крупе, а сам процесс наказания снимали на веб-камеру. Не выдержав издевательств, школьник убежал из дома к соседям и попросил у них помощи. Измученного мальчика пришлось оперировать, чтобы спасти ему ноги. Сразу после случившегося ребенка изъяли из семьи. Однако потом вновь вернули матери, обвиняемой в истязаниях и ненадлежащем воспитании несовершеннолетнего.

Этот факт возмутил россиян больше всего. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Омской области с просьбой проверить деятельность органов опеки. После этого к делу подключилась и омский десткий омбудсмен Степкина.

На днях было принято решение, что пострадавший от жестокого отношения родителей мальчик будет жить в Адаптивной школе - интернате № 5, где ему окажут всю необходимую помощь. Далее по результатам психолого-педагогической экспертизы будет принято решение либо о совместном проживании матери и ребенка, либо об ограничении ее в родительских правах.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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