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19.12.2019 14:43
Рубрика: Власть

Владимир Путин уверен, что ЧМ по волейболу 2022 года пройдет в России

Текст: Максим Домчев

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что разговоры о том, что у России отнимут право на проведение чемпионата мира по волейболу 2022 года, пока преждевременны.

Фото: AP Photo/David J. Phillip
Россия подаст апелляцию на решение WADA

Своим решением WADA 9 декабря рекомендовало запретить проведение в России крупнейших турниров, таких как чемпионаты мира. В 2022 году на территории РФ должен пройти чемпионат мира по волейболу. Этот турнир примут 10 городов - Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово, Красноярск.

Журналист из Ярославля поинтересовался у Владимира Путина, как может повлиять запрет WADA на развитие инфраструктуры в городе.

Президент РФ сказал, что пока преждевременно говорить про запрет, поскольку еще нужно дождаться решения Спортивного арбитражного суда по апелляции РУСАДА. Также он выразил надежду, что этот турнир состоится в России. Тем более, что наша страна примет матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Фото: EPA-EFE/HANNIBAL HANSCHKE
Владимир Путин назвал решение WADA несправедливым

"Я недавно встречался с руководителем этой структуры. Он прямо сказал - билеты уже проданы. WADA же деньги за билеты не вернет? Это ерунда. Я думаю, что и чемпионат по волейболу, который вы упомянули, тоже, скорее всего, пройдет", - сказал Владимир Путин.

Также президент России выразил уверенность, что российские спортсмены еще не один раз порадуют всех своими победами на крупнейших турнирах.

"РГ" проводит онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина

Власть Работа власти Спорт Волейбол Президент Спортивные организации WADA Пресс-конференция Владимира Путина 2019 года

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