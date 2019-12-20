Chery предложила новую топовую комплектацию Tiggo 7

Кроссовер Chery Tiggo 7 обзавелся в России новой топовой комплектацией - Elite Plus.

Она базируется на версии Elite, получив максимальное для модели оснащение. При этом салон машины отличает переработанная с точки зрения дизайна и эргономики центральная консоль. Ее оформление во многом напоминает Tiggo 4 в верхней комплектации. Здесь тоже используются стильные хромированные накладки. В один блок собраны клавиши обогрева сидений, AVM (включение и выключение камер кругового обзора при движении и парковке) и HDC (система помощи при спуске). В другой - электронного стояночного тормоза и функции удержания на подъеме AutoHold. Подстаканники и кармашки для мелочи можно прикрыть гибкой шторкой. А еще добавлено отделение под телефон и изменен дизайн обивки дверей.

Напомним, в этой версии Tiggo 7 имеет "мультируль", двухзонный климат-контроль, полный "зимний" пакет, отделку салона кожей, 9-дюймовый тачскрин, систему кругового обзора 360, датчики парковки с обеих сторон, 18-дюймовые колесные диски. Под капотом у машины 2-литровый "атмосферник" мощностью 122 л.с. в сочетании с вариатором.

Цена такого автомобиля без учета спецпредложений - на 20 тысяч выше, чем в комплектации Elite - 1 389 900 рублей. Но за счет различных акций она может быть снижена до 1 159 900 рублей, тогда как прежняя топовая версия с дисконтом обойдется минимум в 1 089 900.

Ранее в Chery уже анонсировали повышение цен на машины с начала 2020 года в среднем на 5%. Причиной стал рост ставок утилизационного сбора.

Сейчас компания предлагает потребителям пять кроссоверов семейства Tiggo - 2, 3, 4, 5 и 7. "Семерка" среди них самая дорогая.