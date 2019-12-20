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Рубрика: В мире

Пушков указал возможный ответ на экстерриториальные санкции США

Эффективным ответом на экстерриториальные санкции США может стать только угроза ответных мер. Хороший пример этому тезису продемонстрировала Турция. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Берлин "решительно обсудит" вопрос о санкциях Вашингтона в отношении подрядчиков "Северного потока-2".

"США будут все чаще прибегать к экстерриториальным санкциям. Сетования Меркель здесь бессильны", - написал Пушков в своем Twitter.

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
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Он отметил, что "единственный возможный ответ - угроза контрмер", однако Германия, несмотря на все свое негодование, на это, по мнению политика, "никогда не решится".

"США не ввели санкции против Турции лишь из-за возможных ответных шагов Эрдогана", - привел пример Пушков.

Чуть позже он процитировал издание Bild, написавшее о том, что Меркель "обьявила Трампу войну".

"Но пока никакой войны, кроме одного заявления, не видно. Скорее всего, словами все и ограничится", - предположил Пушков.

Напомним, американский сенат во вторник принял рекордный по объемам оборонный бюджет, в котором, среди прочего, предусмотрены средства на реализацию санкций против "Северного потока-2". Документ вступит в силу после подписания президентом Дональдом Трампом.

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