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20.12.2019 11:30
Рубрика: Коммерческий транспорт

Производителям лимузина Aurus предлагают создать беспилотный трактор

Текст: Николай Грищенко
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

В Московской области на базе Дмитровского полигона ФГБУП "НАМИ", где разрабатывался президентский лимузин Aurus, предполагается организовать испытательную лабораторию для создания и тестирования беспилотных тракторов. Финансирование проекта возложено на Минпромторг и Минсельхоз России.

Фото: www.lada.ru
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Работы по реализации постановления Правительства РФ начнутся с 30 декабря 2020 года.

Как сообщают РИА Новости, кроме колесных тракторов-роботов в лаборатории будут проводиться исследования "самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин с высокой степенью автоматизации управления".

Помимо этого, будет разработано и утверждено положение, где будут зафиксированы требования к беспилотным агрегатам, чтобы быть допущенными к эксплуатации во время тестирования. В частности, программа испытаний должна содержать описание и технические параметры алгоритмов работы систем и механизмов. Отдельно прописываются требования к квалификации и обучению персонала управления оборудованием и мерам безопасности.

Кстати

В 2017 году в Ростовской области состоялись полевые испытания первого в России беспилотного комбайна. Тестирование экспериментальной сельхозтехники с системой автоматического вождения Cognitive Agro Pilot прошло на ячменном поле площадью 50 гектаров. А в июле на международной промышленной выставке в Екатеринбурге состоялась презентация прототипа беспилотного трактора. В Набережных Челнах начались первые тестовые заезды беспилотного автомобиля "Одиссей", изготовленного на базе дизельного КамА3-4308.

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