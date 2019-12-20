Собянин: Пострадавшим при перестрелке в Москве оказывается медпомощь

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибшего во время стрельбы на Лубянке сотрудника ФСБ. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter: "Во вчерашней стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ. Соболезную его родным и близким".

Глава города отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Он также поблагодарил всех бойцов ФСБ, которые оперативно ликвидировали преступника.

Напомним, вечером 19 декабря мужчина, находясь у здания ФСБ на ул. Большая Лубянка, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. Злоумышленник ликвидирован.