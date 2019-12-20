Volkswagen представил новый Passat для России

Компания Volkswagen представила новое поколение Passat, адаптированное под российский рынок.

По внешнему виду седан следующей генерации выделяется новыми бамперами и решеткой радиатор в фирменном стиле.

В начальной версии передняя оптика будет светодиодной, но за доплату станут доступны светодиодные матричные фары IQ.Light с функцией адаптивного управления дальним светом. Также модель оснастят системой помощи водителю IQ.Drive, она позволяет двигаться в автономном режиме со скоростью до 210 км/ч.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Салон нового Passat получил виртуальную приборную панель, развлекательную систему Discover Pro с 9.2-дюймовым тачскрином, навигацией и функцией управления жестами.

Для Volkswagen Passat на выбор предлагается два "атмосферника" мощностью 150 л.с. или 190 л.с. Бензиновые двигатели работают в связке с семиступенчатой коробкой передач DSG, начальный мотор агрегатируют ещё и с шестиступенчатой "ручкой".

Старт продаж бестселлера немецкой марки запланирован на весну 2020 года. Тогда же станут известны комплектации и цены. Дорестайлинговую модель пока можно купить от 1 999 000 рублей.