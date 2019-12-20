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20.12.2019 18:33
Рубрика: Коммерческий транспорт

Volkswagen рассекретил облик нового Caddy

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Volkswagen Фото: Пресс-служба Volkswagen
Фото: Пресс-служба Volkswagen

Немецкий автопроизводитель Volkswagen сделал своим поклонникам предрождественский подарок, распространив первые изображения "каблучка" Caddy-2020.

В отделении Volkswagen Commercial Vehicles пообещали, что семейство коммерческой модели станет более спортивным и приспособленным к активному образу жизни. Тем самым в Volkswagen рассчитывают, что смена поколений Caddy, вместе с которой несколько изменится и идеология семейства, расширит его аудиторию.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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"Одно можно сказать наверняка: ни один винт не останется нетронутым", - такое заявление сделано в официальном пресс-коммюнике марки.

Судя по дизайнерским эскизам, новейший Volkswagen Caddy получит абсолютно оригинальный передок с узкими фарами и решетке радиатора, вертикальные светодиодные фонари, а также динамичный силуэт кузова с огромным стеклом сзади. Традиционные распашные двери на серийной версии модели сохранятся.

Семейство Caddy будет представлено как в грузовой модификации Cargo, так и в пассажирской версии.

Фото: База "Роспатента".
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Премьера компактвэна Volkswagen Caddy следующего поколения состоится в начале 2020 года. Как заявили в компании, данные о моторной гамме и конструкции модели планируют "отгружать" порционно.

Напомним, на российском рынке актуальный Caddy стоит от 1 513 600 рублей предлагается в качестве фургона, минивэна, в удлиненной модификации Maxi и полноприводной версии Alltrack. "Каблучок" оснащается 1,6-литровым двигателем (110 л.с.), турбомотором 1.4 TSI (125 л.с.) и дизельным силовым агрегатом 2.0 TDI (110 или 140 л.с.).

Фото: Пресс-служба Volkswagen
#Volkswagen