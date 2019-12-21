ГП призвали проверить законность действий агрегаторов в отношении таксистов

А подтолкнуло к такому обращению общественников то, что два крупнейших агрегатора собираются объединиться. Это приведет к монополии на рынке, и еще более ухудшит положение водителей такси.

А в чем заключаются главные проблемы, в заявлении изложено очень подробно. Всего в нашей стране частным извозом, по различным экспертным оценкам, занимается на постоянной основе от 1,5 до 2 миллионов человек. Как хорошо известно, на текущий момент старая классическая форма заказа услуги легкового такси "от бордюра", когда пассажир обозначал свое намерение воспользоваться услугой, голосуя на обочине дороги, практически утратила актуальность. Пассажиры используют для заказа такси в большинстве случаев мобильные приложения или пользуются телефонной связью. Это привело к появлению технологических посредников - агрегаторов.

Пользуясь возможностью распределения заказов, агрегаторы начали диктовать условия исполнения заказов водителям. Те водители, которые не выполняли эти условия, лишались доступа к заказам пассажиров и, как следствие, работы. На рынке сначала появилось множество конкурирующих между собой агрегаторов, но на текущий момент в России имеется два крупнейших агрегатора, занимающих лидирующее положение на рынке в зависимости от способа заказа такси: "Яндекс.Такси" (мобильное приложение для смартфонов) и "Везет" (заказ такси по телефону).

Пользуясь монопольным положением, агрегаторы начали устанавливать для водителей дополнительные требования, одновременно повышая свою комиссию, которая взимается с каждого заказа. Это привело к массовому оттоку граждан России из сферы услуг такси, и замещению их мигрантами. По данным исследования общественного движения "Синие Ведерки" от ноября 2019 года, в агрегаторе "Яндекс.Такси" оказался наибольший процент водителей-мигрантов: 72 процента.

Размер комиссии агрегаторов с водителей, колеблется от 20 до 30 процентов от стоимости поездки. В совокупности с комиссией таксопарка общая комиссия составляет во многих случаях около трети общей стоимости поездки! Из стоимости поездки также необходимо вычесть расходы на топливо, а также иные расходы, связанные с содержанием автомобиля. В результате этого доход водителя крайне низок, и вынуждает его работать 12-16 часов в сутки для получения сколько-нибудь приемлемого уровня заработка.

Таким образом крупнейший агрегатор заставляет водителей перерабатывать. Другие агрегаторы не могут установить тариф на поездку выше, чем у монополиста, по простой причине: их пассажиры уйдут к тому, у кого дешевле. А в результате переработок растет и аварийность.

Отказ от убыточной поездки, отказ выполнить требование пассажира, противоречащее безопасности, которое может привести к нарушению правил дорожного движения приведет к тому, что водитель перестанет получать заказы. То есть, лишится заработка. Это все реалии сегодняшнего дня.

Но в результате слияния агрегаторов будет образован гигант, который получит на территории всей России возможность в одностороннем порядке изменять механизмы ценообразования, увеличивать тарифы на услуги такси, увеличивать размер своего вознаграждения, усложнять условия работы для водителей и прочее. Сделка сейчас рассматривается ФАС. 28 октября этого года на сайте этого ведомства была опубликована информация, что регулятор завершил оценку рынка агрегаторов такси в рамках рассмотрения сделки по покупке "Яндекс.Такси" активов сервиса "Везет". Однако информация об итогах проведенного анализа в открытом доступе до сих пор отсутствует.

Зато в открытом доступе появляются другие исследования, результаты которых очень противоречивы. Причем некоторые из них не соответствуют даже тому, что видно не вооруженным глазом даже пассажирам такси, не говоря уже о водителях. Какими сведениями воспользуется ФАС при принятии решения - не известно. И это вызывает обеспокоенность защитников прав водителей.

Чтобы не допустить ухудшения и без того плачевного положения водителей такси, общественники и приняли решение обратиться в Генеральную прокуратуру. Тем более, что чем хуже живется водителям в таких условиях, тем хуже приходится их пассажирам. О безопасности на этом рынке и вовсе бессмысленно говорить.