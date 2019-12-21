Косачев: РФ должна добиваться реализации "Северного потока-2" в срок

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил о том, что Россия должна добиваться плановой реализации "Северного потока-2" в срок.

Он также назвал "силовым бандитизмом" санкции США по "Северному потоку-2".

"Цель этого циничного применения США энергетики как оружия - это обеспечение одностороннего конкурентного преимущества для себя. От европейских стран должна последовать решительная реакция отторжения этой силовой акции, силового бандитизма", - заявил Косачев РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп одобрил оборонный бюджет на 2020 финансовый год с санкциями против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Берлин уже заявил, что сожалеет по поводу вступления в силу санкций США против "Северного потока - 2". Эти действия являются вмешательством во внутренние дела Европы, добавили в Германии.

В то же время в Nord Stream 2 отметили, что будут работать над скорейшим завершением проекта, а проректор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов уверен, что ограничительные меры США не остановят проект.