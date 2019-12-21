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21.12.2019 22:31
Рубрика: В мире

В Берлине санкции против "Северного потока-2" назвали неумными

Текст: Александр Саможнев

Введение санкций против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" со стороны США является вмешательством во внутренние дела Германии и Европы и вызывает непонимание, заявил в эфире телеканала ARD вице-канцлер, министр финансов Олаф Шольц.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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"Мы это решительно отвергаем", - подчеркнул политик. Шольц также считает, что в свете достижения договоренностей между Россией и Украиной по транзиту газа вступление в силу санкций происходит в неподходящий момент. ЕС и Германия активно содействовали в усилиях, направленных на достижение соглашения до конца текущего года. "Поэтому введение ограничительных мер не только ошибочно, но и политически неумно", - указал вице-канцлер.

Шольц также озвучил, что правительство Германии воздержится от контрмер. Следующие решения должны принимать компании, участвующие в реализации проекта "Северный поток-2". Берлин не приемлет введение санкций против европейского бизнеса и будет об этом говорить с представителями США на всех переговорах и на любом уровне.

Напомним, президент Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете на 2020 год, в который включены санкции в отношении судов-трубоукладчиков, проводящих нитку газопровода в море. В этой связи министерство финансов США потребовало немедленно прекратить все работы по газопроводу. По процедуре, в течение 60 дней минфин и Госдепартамент США должны представить в конгресс списки лиц и компаний, подпадающих под санкции.

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