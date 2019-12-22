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Рубрика: Культура

Что посмотреть и почитать в самую длинную ночь года

Текст: Мария Воронова
При мысли о самом коротком световом дне и самой длинной ночи в году человек сразу же впадает в уныние. Уже несколько месяцев продолжительность дня шла на убыль, там и сям слышались недовольные замечания: "Иду на работу - темно! Иду с работы - опять темно!". И 22 декабря она достигла минимальной отметки - всего 7 часов, 20 секунд. Обозреватели "Российской газеты" рассказали, как прогнать хандру и провести этот день в компании увлекательных книг и киноновинок.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Михаил Визель, шеф-редактор портала "Год Литературы"

Мой книжный выбор для самой длинной ночи в году - короткий роман японского писателя Хиро Арикавы "Хроники странствующего кота", выпущенный издательством "Азбука" в переводе с японского Галины Дуткиной. Как показали результаты премии "Большая книга", в котором и читательское голосование, и голосование профессионального жюри принесли два вторых места роману Григория Служителя "Дни Савелия", пушистые питомцы - несравнимо более прочная привязанность человечества, чем сериалы и социальные сети. Может показаться, что московский кот Савелий - полная противоположность японцу Нане (что значит "семь" - по изгибу хвоста): Савва с легкостью меняет хозяев, не покидая родного Басманного района, а вот Нана готов пускаться со своим хозяином Сатору в далекие путешествия и идти на любые хитрости, лишь бы с ним не расставиться. Но общее у двух хвостатых то, что они, в сущности, не совсем коты. Они герои романов. Этим и интересны. А японского романа хватит как раз на один уютный длинный вечер, плавно переходящий в ночь. В которой читатель наконец узнает, почему Сатору пытается избавиться от Нана… и никак не может.

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Павел Басинский, писатель

Считаю, что в самый короткий день в году ничего читать не нужно, а надо просто посмотреть фильм Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни" с Анатолием Кузнецовым в главной роли. Потому что это самый солнечный фильм в мировом кинематографе. Все сияет на фоне белого снега, белых тюрбанов на головах басмачей, белых мазанок, где живет герой прекрасного актера Павла Луспекаева… Этот фильм запросто заменит вам солярий! Не говоря уже о том, что это просто гениальная картина, которая разошлась на афоризмы.

***

- Ты как здесь оказался?

- Стреляли.

- Восток - дело тонкое.

- Ты ведь меня знаешь, Абдулла, я мзду не беру. Мне за державу обидно.

Сусанна Альперина, кинокритик

Если хотите быть в тренде и "на волне", что значит, в курсе того, что все обсуждают, смотрите сериал "Эпидемия" на Premier - все серии, которые есть на данный момент. Там же - новый сезон сериала "Полицейский с Рублевки". Выбирайте в зависимости от эмоций, которые хотите получить. Если нужен юмор и хулиганство, помимо "Полицейского..." обратите внимание на сериал "Мылодрама". Без труда найдете в Сети. На "Амедиатеке" девушкам стоит открыть для себя сериал "Почему женщины убивают?". Или же на КиноПоиске - "Харли Квин". Мужчины, вполне возможно, присоединятся к просмотру.

Фото: kinopoisk.ru
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К слову, перед или во время просмотра "Эпидемии" стоит почитать книгу Яны Вагнер "Вонгозеро": по ней снят сериал. Еще можно почитать книгу Ивана Филиппова "В следующих сериях" - она многое вам расскажет про сериалы.

Кстати, если вы подписаны на Netflix - там появился новый сериал "Ведьмак". Заодно можете посмотреть "Ирландца" Мартина Скорсезе, если еще этого не сделали, ведь картине прочат "Оскар". А еще - как раз перед выходом сериала "Новый Папа", который появится в России 11 января - не помешает посмотреть новую ленту Фернанду Мейреллиш "Два Папы".

Если решите выбраться из "теплой норки" в кино, сходите на "Звездные войны", но не ждите от них многого. Как аттракцион фильм хорош - не более. Надежды на достойный финал саги разобьют в пух и прах. А если хотите увидеть кино - рекомендую фильмы - "Прекрасная эпоха", "Одной волшебной ночью", "Достать ножи", "Реальная любовь в Нью-Йорке", "Сиротский Бруклин". Если очень хотите еще более приблизить праздник Нового Года - сходите всей семьей на чудесный мультфильм "Холодное сердце-2".

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