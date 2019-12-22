В Охе возобновили подачу тепла в большинство квартир

На Сахалине восстановили теплоснабжение в большей части домов, которые остались без тепла из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Напомним, 19 декабря из-за прорыва теплопровода в двух микрорайонах города Оха Сахалинской области было нарушено теплоснабжение. Всего без отопления остались жильцы 113 домов, а также три детских сада, две школы и центральная райбольница. 20 декабря теплоснабжение было восстановлено в большинстве домов, работы осталось провести только в трех зданиях. 21 декабря сообщалось о полной ликвидации последствий аварии, однако за минувшие сутки в диспетчерские поступило 215 заявок об отсутствии тепла в квартирах.

Как уточнили в спасательном ведомстве, по состоянию на 22:30 по местному времени 22 декабря удалось восстановить теплоснабжение по частным заявкам в большинстве домов. Всего в ремонтных работах задействовано 33 человека и семь единиц спецтехники. Полностью ремонтные работы планируется завершить в понедельник, 23 декабря.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города, отопление в квартирах отсутствует не по все площади, а в какой-либо комнате. Температура в домах поддерживается на уровне 20-22 градусов. Сейчас на территории города зафиксирован 21 градус мороза.