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22.12.2019 06:12
Рубрика: В мире

Трамп обвинил демократов в нарушении конституции

Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP
Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP

Президент США Дональд Трамп считает, что демократы нарушают американскую конституцию, затягивая с передачей обвинительного заключения в рамках процедуры импичмента в cенат. Однако американский лидер не пояснил, в чем конкретно заключается нарушение. Временных ограничений рассмотрения резолюции о направлении статей обвинения в верхнюю палату не существует, поэтому демократы могут тянуть бесконечно долго, таким образом лишая Трампа возможности получить оправдание.

Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Хозяин Белого дома назвал происходящее клоунадой, передает ТАСС. "Что мы здесь делаем? Весь мир за нами наблюдает", - возмутился лидер Соединенных Штатов.

Ранее Трамп уже требовал немедленного начала процесса по импичменту. По его словам, после того, как демократы не обеспечили ему надлежащего судопроизводства в палате представителей, они хотят диктовать сенату, как осуществлять процесс.

Между тем пока формат и сроки процесса над Трампом в сенате не определены. Предполагается, что в этом году сенат уже не сможет рассмотреть импичмент - он ушел на каникулы и вернется только шестого января.

Напомним, Дональд Трамп стал третьим президентом в истории, которому объявили импичмент. В среду палата представителей США утвердила обвинения по двум пунктам: злоупотребление властью и препятствование расследованию конгресса. Голоса разложились практически в полном соответствии с партийными линиями: "за" голосовали только оппозиционные Белому дому демократы, а "против" высказались республиканцы.

В мире США Процедура импичмента Дональда Трампа Дональд Трамп

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