Трамп обвинил демократов в нарушении конституции

Президент США Дональд Трамп считает, что демократы нарушают американскую конституцию, затягивая с передачей обвинительного заключения в рамках процедуры импичмента в cенат. Однако американский лидер не пояснил, в чем конкретно заключается нарушение. Временных ограничений рассмотрения резолюции о направлении статей обвинения в верхнюю палату не существует, поэтому демократы могут тянуть бесконечно долго, таким образом лишая Трампа возможности получить оправдание.

Хозяин Белого дома назвал происходящее клоунадой, передает ТАСС. "Что мы здесь делаем? Весь мир за нами наблюдает", - возмутился лидер Соединенных Штатов.

Ранее Трамп уже требовал немедленного начала процесса по импичменту. По его словам, после того, как демократы не обеспечили ему надлежащего судопроизводства в палате представителей, они хотят диктовать сенату, как осуществлять процесс.

Между тем пока формат и сроки процесса над Трампом в сенате не определены. Предполагается, что в этом году сенат уже не сможет рассмотреть импичмент - он ушел на каникулы и вернется только шестого января.

Напомним, Дональд Трамп стал третьим президентом в истории, которому объявили импичмент. В среду палата представителей США утвердила обвинения по двум пунктам: злоупотребление властью и препятствование расследованию конгресса. Голоса разложились практически в полном соответствии с партийными линиями: "за" голосовали только оппозиционные Белому дому демократы, а "против" высказались республиканцы.