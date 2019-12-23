Медведев поручил подготовить ответ на новые санкции США

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить возможные дополнительные ограничительные меры в отношении США за введенные Вашингтоном санкции против "Северного потока-2".

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. В него включили положения о санкциях против компаний, участвующих в проекте прокладки морского газопровода из России в Германию. После этого трубоукладчики швейцарской компании Allseas остановили работы на последнем участке.

"Это методы неконкурентной борьбы в противоречии со всеми международными договоренностями и принципами международной торговли", - охарактеризовал глава российского правительства действия Вашингтона. Они бьют по интересам многих стран Европы, о чем уже высказывалось их руководство, подчеркнул Медведев на совещании со своими заместителями.

- В этом нет ничего удивительного, но, тем не менее, просил бы коллег из правительства в рамках ранее принятого указа президента об ответных ограничительных мерах в отношении целого ряда стран, в том числе США, посмотреть на возможности каких-либо иных ограничительных мер в отношении Соединенных Штатов и доложить мне предложения, - распорядился он.