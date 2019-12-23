Лавров: Россия ответит на санкции США без ущерба для себя

Россия намерена ответить на санкции США, включая меры, введенные против газопровода "Северный поток-2". Однако сделано это будет без ущерба для себя. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Все это будет учитываться при выстраивании отношений, рассказал глава МИД в эфире передачи "Большая игра" на Первом канале. По его словам, он не ожидал, что члены Демократической партии США поддержат санкции.

Лавров также пообещал, что "Северный поток-2" будет достроен в ближайшее время, а "Турецкий поток" запустят уже через несколько недель, пишет РИА Новости. Он напомнил, что у Европы есть коммерческий интерес и она заинтересована в долгосрочной энергетической безопасности.

Напомним, в минувшую пятницу президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год с санкциями против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Компания Allseas была вынуждена приостановить все работы.

Берлин уже заявил, что сожалеет по поводу вступления в силу санкций США против "Северного потока-2". Эти действия являются вмешательством во внутренние дела Европы, добавили в Германии.

"Силовым бандитизмом" назвал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев санкции США по "Северному потоку". По его словам, цель этого циничного применения США энергетики как оружия - обеспечение одностороннего конкурентного преимущества для себя. "От европейских стран должна последовать решительная реакция отторжения этой силовой акции", - отметил он.