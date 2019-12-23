Новак: РФ рассчитывает на скорейшее завершение "Северного потока-2"

Президент США Дональд Трамп 21 декабря подписал военный бюджет на 2020 год, который включает пункт о введении санкций против компаний, предоставляющих услуги по укладке газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Ограничения касаются морских судов, занимающихся укладкой указанных газопроводов на глубинах более 100 футов (30 метров), а также физических или юридических лиц, которые продадут или сдадут в аренду суда, позволяющие выполнять такие работы.

После подписания документа президентом США, суда швейцарской компании Allseas, прокладывающие газопровод по дну Балтийского моря, сначала приостановили работы, а после консультаций с юристами покинули место работ.