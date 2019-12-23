Обвиняемому в убийстве историку Соколову попросили продлить арест

Бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову, который обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, могут продлить арест. С соответствующим ходатайством обратились следователи, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

11 ноября Олега Соколова заключили под стражу, до этого с 9 ноября, он считался задержанным. Срок ареста истекает 8 января.

Адвокат Соколова Олег Почуев уточняет, что ходатайство следствия будет рассматриваться во вторник, 24 декабря, в 10.00 в зале №13.

Напомним, Олег Соколов, известный и авторитетный в своих кругах специалист, обвиняется в том, что 7 ноября у себя дома он застрелил 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко. Тело девушки впоследствии было расчленено и сброшено в реку Мойку в самом центре Петербурга.

Олег Соколов признал предъявленные ему обвинения и объяснил убийство девушки личными мотивами.

Дело Олега Соколова имело в Петербурге огромный общественный резонанс. Расследование передали в центральный аппарат СК России, а чтобы не допустить утечки информации, самого Соколова этапировали в Москву. Сейчас историк проходит психиатрическую экспертизу.