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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Перед визитом Путина у острова Гогланд было обезврежено минное поле

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Алексей Никольский/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Летом этого года под эгидой Русского географического общества состоялась экспедиция на остров Гогланд, в которой приняли участие президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Перед их визитом моряки Балтийского флота нашли и обезвредили в Финском заливе минное поле времен Великой Отечественной войны.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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Об этом в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" рассказал командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов. По его словам, мало кто знает, что в подготовке и обеспечении этой экспедиции были задействованы корабли, суда и инженерное подразделение Балфлота.

На острове саперы нашли и обезвредили два десятка боеприпасов времен ВОВ. А на дне моря экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин. Они были уничтожены с помощью роботизированной подводной техники, отметил адмирал.

Напомним, летом 2019 года во время визита на остров Гогланд президент России совершил погружение к тому месту в Финском заливе, где была найдена затонувшая во время Великой Отечественной войны подводная лодка Щ-308 "Семга". На борту подводного аппарата "Си-эксплорер-3" глава государства опустился на глубину 60 метров и провел там полчаса. Позже Путин поделился впечатлениями от погружения. Он назвал их яркими, правда, пояснил, что погружался под воду не в первый раз, поэтому его впечатления скорее от наблюдаемого объекта.

В интервью Носатов также рассказал о том, что в 2019 году интенсивность полетов самолетов-разведчиков НАТО у российских границ увеличилась более чем на треть, а боевых самолетов альянса - вдвое. Такая активность вынуждает летчиков морской авиации Балтийского флота подниматься в воздух несколько раз в день. Адмирал сообщил, что в текущем году у границ России страны НАТО провели около 300 военных учений различного уровня.

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